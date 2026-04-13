Internasional
Antara
13 April 2026, 20.02 WIB

Imbas Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Naik 8 Persen

JawaPos.com - Data perdagangan mencatat, harga minyak global melonjak 8 persen setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan ancaman blokade Selat Hormuz, dengan harga minyak mentah Brent mencapai 102 dolar AS (Rp1,7 juta) per barel.

Dilansir dari Antara pada Senin (13/4), Pada Minggu (12/4) pukul 22:01 GMT atau Senin pukul 05.01 WIB, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni secara berjangka diperdagangkan naik 7,76 persen dari penutupan sebelumnya 102,59 dolar AS per barel. Sementara harga minyak mentah WTI berjangka Mei naik 8,2 persen menjadi 104,51 dolar AS (sekitar Rp1,7 juta).

Sebelumnya, Sabtu (11/4), Iran dan AS memulai pembicaraan di Islamabad, Pakistan, setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan antara AS dengan Iran.

Namun, Wakil Presiden AS J.D. Vance, selaku kepala delegasi pembicaraan dari pihak AS, mengumumkan pada Minggu pagi (12/4) bahwa Iran dan AS gagal mencapai kesepakatan selama negosiasi panjang. Tim AS pun pulang dari Islamabad dengan tangan kosong.

Trump pun mengumumkan bahwa AS akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk dan keluar dari Selat Hormuz. Ia juga menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk melacak dan mencegat semua kapal yang membayar kepada Iran untuk melewati selat tersebut.

Komando Pusat AS (CENTCOM) telah bersumpah untuk memulai blokade seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran pada Senin pukul 14.00 GMT atau 21.00 WIB.

Artikel Terkait
Trump Sesumbar Militer AS Mampu Lumpuh Infrastruktur Energi Iran dalam Sehari! - Image
Internasional

Trump Sesumbar Militer AS Mampu Lumpuh Infrastruktur Energi Iran dalam Sehari!

13 April 2026, 18.06 WIB

Presiden Iran Pezeshkian Sebut Pihaknya Siap Capai Kesepakatan yang Adil dengan AS - Image
Internasional

Presiden Iran Pezeshkian Sebut Pihaknya Siap Capai Kesepakatan yang Adil dengan AS

13 April 2026, 13.58 WIB

Pakistan Desak AS-Iran Tetap Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan Islamabad Gagal - Image
Internasional

Pakistan Desak AS-Iran Tetap Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan Islamabad Gagal

12 April 2026, 23.00 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

