Paus Leo XIV Angkat Suara: Perang AS-Israel vs Iran Harus Berhenti, Dunia Diminta Kembali ke Meja Dialog

Paus Leo XIV desak gencatan senjata di Timur Tengah, sebut perang skandal kemanusiaan, dan minta dunia tempuh jalur damai. (Vatican News)
JawaPos.com - Paus Leo XIV menyerukan penghentian konflik bersenjata dan mengajak para pemimpin dunia untuk mengutamakan dialog, seraya mengkritik eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Dalam doa bersama di Basilika Santo Petrus pada Sabtu, Paus menegaskan pentingnya mengakhiri kekerasan serta meninggalkan pendekatan militeristik.
“Cukup dengan penyembahan diri dan uang! Cukup dengan pamer kekuatan! Cukup dengan perang!” ujar Paus Leo seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (12/4).
Ia menekankan bahwa kekuatan sejati justru tercermin dari upaya menjaga dan melindungi kehidupan. “Kesungguhan kekuatan terlihat dalam melayani kehidupan,” katanya.
Tanpa menyebut tokoh tertentu, Paus mengkritik tindakan yang kerap dibanggakan meski membawa korban jiwa. Ia juga menyoroti penderitaan anak-anak yang hidup di tengah konflik.
“Saya menerima banyak surat dari anak-anak di zona konflik… mari kita dengarkan suara anak-anak,” ujarnya.
Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya ia memperingatkan ancaman kehancuran “seluruh peradaban” jika situasi seperti penutupan Selat Hormuz terus berlanjut, yang disebutnya sebagai sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima.
Paus Leo XIV kembali mengajak para pemimpin dunia untuk segera menempuh jalur diplomasi.
“Kami berseru kepada mereka: hentikan! Ini saatnya untuk damai! Duduklah di meja dialog dan mediasi,” katanya, sambil mengingatkan agar tidak mengambil keputusan yang memicu peningkatan persenjataan maupun tindakan mematikan.
Konflik antara AS dan Israel melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dalam beberapa pekan terakhir, sebelum akhirnya tercapai gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada awal pekan ini.
