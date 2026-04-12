Antara
12 April 2026, 22.27 WIB

Iran Nilai Pihaknya Sudah Ajukan Proposal masuk Akal di Perundingan, AS Salah Memperhitungkan Negosiasi

Seorang petugas polisi berjalan melewati papan iklan mengenai negosiasi Amerika Serikat dan Iran, di luar pusat fasilitasi media di Islamabad, Pakistan, Sabtu, 11 April 2026. (Anjum Naveed/AP).

JawaPos.com - Iran menyebut pihakanya telah mengajukan inisiatif dan usulan yang masuk akal selama negosiasi dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, kini semuanya bergantung pada pihak AS, yang harus mengambil pendekatan realistis dalam menyelesaikan berbagai isu.

Pernyataan tersebut disampaikan televisi Iran Press TV pada Minggu (12/4), mengutip sumber yang mengetahui hal tersebut.

Dilansir dari Antara, Pemerintah AS menurut pemberitaan tersebut salah memperhitungkan jalannya negosiasi, sebagaimana sebelumnya juga keliru dalam strategi militernya.

Lokasi putaran pembicaraan selanjutnya antara AS dan Iran belum ditentukan, tambah saluran TV tersebut, mengutip sumber dari Iran.

Iran dan AS mengadakan pembicaraan di Islamabad pada Sabtu setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Teheran mengenai gencatan senjata selama dua minggu pada Rabu malam.

Adapun pada Minggu pagi waktu setempat, kepala delegasi Amerika, Wakil Presiden J.D. Vance, mengumumkan bahwa Iran dan Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan setelah negosiasi panjang, dan delegasi AS akan pulang tanpa hasil perjanjian.

