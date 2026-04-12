Antara
12 April 2026, 21.00 WIB

Usai Perundingan Gagal, Iran-AS masih Beda Pendapat dalam 3 Persoalan

Perundingan Islamabad antara Iran dan AS gagal. (Istimewa)

JawaPos.com-Iran dan Amerika Serikat (AS) mencapai kesepahaman dalam sejumlah isu, namun berbeda pandangan pada dua hingga tiga isu penting, sehingga perundingan di Islamabad tidak menghasilkan kesepakatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan perbedaan tersebut menjadi alasan utama kegagalan perundingan.

“Kami mencapai kesepahaman dalam sejumlah isu, namun pandangan kami berbeda pada dua atau tiga isu penting, dan pada akhirnya pembicaraan tidak menghasilkan kesepakatan,” kata Baghaei seperti dikutip kantor berita Mehr, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait isu penting yang masih menjadi ganjalan kedua pihak.

Iran dan AS menggelar pembicaraan di Islamabad pada Sabtu (11/4), setelah Presiden AS Donald Trump pada Rabu (8/4) malam mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.

Pada Minggu (12/4) pagi, pemimpin delegasi perundingan AS, Wakil Presiden J.D. Vance, menyatakan bahwa Iran dan AS gagal mencapai kesepakatan setelah melalui perundingan panjang, dan delegasi AS akan kembali ke negaranya tanpa membawa hasil kesepakatan. (*)

Artikel Terkait
Dubes Klaim Iran Menang dan Buat AS Terima 10 Tuntutan Gencatan - Image
Internasional

Dubes Klaim Iran Menang dan Buat AS Terima 10 Tuntutan Gencatan

12 April 2026, 15.39 WIB

Israel Janji Bahas Gencatan Senjata dengan Lebanon, Tapi Serangan Terus Berlanjut - Image
Internasional

Israel Janji Bahas Gencatan Senjata dengan Lebanon, Tapi Serangan Terus Berlanjut

11 April 2026, 12.47 WIB

Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz - Image
Internasional

Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz

10 April 2026, 16.15 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

