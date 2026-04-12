Usai Perundingan Gagal, Iran-AS masih Beda Pendapat dalam 3 Persoalan

JawaPos.com-Iran dan Amerika Serikat (AS) mencapai kesepahaman dalam sejumlah isu, namun berbeda pandangan pada dua hingga tiga isu penting, sehingga perundingan di Islamabad tidak menghasilkan kesepakatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan perbedaan tersebut menjadi alasan utama kegagalan perundingan.

“Kami mencapai kesepahaman dalam sejumlah isu, namun pandangan kami berbeda pada dua atau tiga isu penting, dan pada akhirnya pembicaraan tidak menghasilkan kesepakatan,” kata Baghaei seperti dikutip kantor berita Mehr, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait isu penting yang masih menjadi ganjalan kedua pihak.

Iran dan AS menggelar pembicaraan di Islamabad pada Sabtu (11/4), setelah Presiden AS Donald Trump pada Rabu (8/4) malam mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.