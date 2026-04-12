Iran-AS Fokus Rundingkan Selat Hormuz, Sanksi, Nuklir dan Konflik

JawaPos.com-Perundingan Iran-Amerika Serikat (AS) di Islamabad berfokus pada persoalan Selat Hormuz, isu nuklir, perbaikan akibat perang, pencabutan sanksi, dan pengakhiran konflik di kawasan secara tuntas, lapor Reuters mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei.

Menurut kantor berita tersebut, Baghaei mengatakan keberhasilan pembicaraan di Islamabad bergantung pada keseriusan niat AS, penolakan terhadap "maksimalisme," dan pengakuan atas hak-hak Iran.

Selain itu, delegasi Pakistan mengusulkan patroli bersama di Selat Hormuz kepada AS dan Iran, lapor Al Jazeera mengutip sumber diplomatik di pemerintahan Pakistan.

Usulan tersebut menyebutkan mengenai pengaturan pelayaran di Selat Hormuz yang termasuk patroli bersama kedua pihak.

Delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Delegasi tersebut juga mencakup Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Ali Akbar Ahmadian, serta Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati.