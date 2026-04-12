Iran-AS Fokus Rundingkan Selat Hormuz, Sanksi, Nuklir dan Konflik

Ilustrasi perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan. (Gemini AI)
JawaPos.com-Perundingan Iran-Amerika Serikat (AS) di Islamabad berfokus pada persoalan Selat Hormuz, isu nuklir, perbaikan akibat perang, pencabutan sanksi, dan pengakhiran konflik di kawasan secara tuntas, lapor Reuters mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei.
Menurut kantor berita tersebut, Baghaei mengatakan keberhasilan pembicaraan di Islamabad bergantung pada keseriusan niat AS, penolakan terhadap "maksimalisme," dan pengakuan atas hak-hak Iran.
Selain itu, delegasi Pakistan mengusulkan patroli bersama di Selat Hormuz kepada AS dan Iran, lapor Al Jazeera mengutip sumber diplomatik di pemerintahan Pakistan.
Usulan tersebut menyebutkan mengenai pengaturan pelayaran di Selat Hormuz yang termasuk patroli bersama kedua pihak.
Delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Delegasi tersebut juga mencakup Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Ali Akbar Ahmadian, serta Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati.
Sementara itu, delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance, dengan turut melibatkan utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, serta menantu Presiden AS, Jared Kushner. (*)
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026