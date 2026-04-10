Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
10 April 2026, 20.22 WIB

Melania Trump Bantah Tidak Pernah Memiliki Hubungan dengan Jeffrey Epstein

Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump membantah hubungannya dengan Jeffrey Epstein (9/4

JawaPos.com - Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump pada hari Kamis (9/4), membantah pernah menjalin hubungan dengan Jeffrey Epstein.
 
Jeffrey Epstein merupakan seorang pelaku kejahatan keuangan hingga pelecehan seksual, Melania mengatakan bahwa klaim tentang hal itu mencemarkan nama baiknya. 
 
"Kebohongan yang menghubungkan saya dengan Jeffrey Epstein yang tercela harus diakhiri hari ini," kata istri Presiden Donald Trump dalam pernyataanya dari Gedung Putih.
 
Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki hubungan dengan Epstein atau rekannya, Ghislaine Maxwell, yang menurutnya hanya berkorespondensi secara biasa saja.
 
"Saya tidak pernah berteman dengan Epstein. Donald dan saya sesekali diundang ke pesta yang sama dengan Epstein, karena pergaulan yang tumpang tindih adalah hal biasa di Kota New York," katanya. 
 
"Agar jelas, saya tidak pernah memiliki hubungan dengan Epstein atau kaki tangannya, Maxwell."
 
Berkas yang dirilis oleh Departemen Kehakiman tentang Epstein mencakup email tahun 2002 dari istri Trump, Melania Trump, kepada Maxwell tentang sebuah artikel majalah mengenai Epstein. 'Anda terlihat hebat,' bunyi email tersebut.
 
"Saya bukan korban Epstein," bantah Melania Trump pada pidatonya, seperti yang diberitakan Korea Times.
 
Melania meminta Kongres untuk memberikan kesempatan kepada para perempuan yang menjadi korban Epstein, untuk menjalani sidang publik yang berfokus pada para penyintas.
 
Donald Trump mengatakan hubungannya dengan Epstein berakhir pada pertengahan tahun 2000-an, dan bahwa dia tidak pernah mengetahui pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. 
 
Catatan yang sebelumnya dirilis oleh departemen tersebut menunjukkan Trump beberapa kali terbang dengan pesawat Epstein pada tahun 1990-an, yang telah dibantah oleh Trump.
 
Menurut catatan wawancara FBI, setelah Epstein itu pertama kali dituduh melakukan pelanggaran seksual, Trump menelepon kepala polisi di Palm Beach untuk mengatakan bahwa "semua orang tahu dia telah melakukan ini." 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore