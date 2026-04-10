Bantah Semua Tuduhan, Melania Trump Tegaskan Tak Pernah Punya Hubungan dengan Jeffrey Epstein

JawaPos.com — Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memiliki hubungan dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kembali menguatnya perhatian publik terhadap jaringan pergaulan Epstein yang melibatkan sejumlah tokoh berpengaruh di Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya, Melania juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan rekan Epstein, Ghislaine Maxwell, yang saat ini juga menjadi sorotan dalam berbagai dokumen penyelidikan yang dirilis otoritas hukum Amerika Serikat. Isu ini kembali mencuat setelah sejumlah dokumen dan email lama dipublikasikan ke ruang publik.

Dilansir dari The Guardian, Jumat (10/4/2026), Melania Trump dalam pernyataan resminya di Gedung Putih menegaskan posisinya di hadapan media. Ia menyebut secara eksplisit bahwa dirinya tidak pernah menjadi bagian dari lingkaran dekat Epstein maupun Maxwell, sekaligus membantah berbagai spekulasi yang beredar di media sosial selama bertahun-tahun.

“Saya tidak pernah berteman dengan Epstein. Saya bukan korban Epstein, dan Epstein tidak memperkenalkan saya kepada Donald Trump,” ujar Melania Trump dalam pernyataan yang dibacakan di podium Gedung Putih. Ia juga menegaskan bahwa narasi yang beredar di ruang digital tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

Lebih lanjut, Melania menjelaskan bahwa dirinya dan Presiden Donald Trump memang pernah berada dalam acara sosial yang sama dengan Epstein. Namun ia menekankan bahwa hal tersebut semata karena adanya tumpang tindih dalam lingkaran sosial di New York dan Palm Beach. “Kami sesekali diundang ke pesta yang sama, karena pergaulan yang saling beririsan adalah hal umum di New York dan Palm Beach.”

Ia juga menambahkan bahwa pertemuan pertamanya dengan Epstein terjadi pada tahun 2000 dalam sebuah acara yang dihadiri bersama suaminya. Saat itu, ia masih menggunakan nama Melania Knauss. Dalam penjelasannya, ia menegaskan, “Saya tidak pernah bertemu Epstein sebelumnya dan tidak mengetahui aktivitas kriminal yang dilakukannya.”

Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada keberadaan sejumlah email yang muncul dalam dokumen yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ). Salah satu email tersebut diduga berkaitan dengan percakapan antara Melania Trump dan Ghislaine Maxwell, meski identitas pengirimnya tidak sepenuhnya dapat diverifikasi secara terbuka karena adanya redaksi dalam dokumen.

Email tersebut diketahui memiliki penutup bertuliskan “Love, Melania” dan berisi percakapan ringan terkait sebuah artikel di New York Magazine yang menampilkan profil Epstein. Dalam isi pesan, pengirim juga menyinggung perjalanan dan komunikasi lanjutan dengan penerima.

Percakapan itu terjadi pada 23 Oktober 2002, di tengah periode publikasi profil Epstein oleh New York Magazine yang memuat foto Maxwell bersama Epstein. Majalah tersebut diketahui merilis edisi baru satu minggu sebelum tanggal sampul resmi, sehingga waktu publikasi menjadi relevan dalam kronologi komunikasi tersebut.