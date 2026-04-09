Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Selama 2 Minggu Setelah Iran Sepakat Membuka Selat Hormuz Kembali

Donald Trump (Instagram @whitehouse)
JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu dengan Iran.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (9/4), Keputusan tersebut diambil setelah Iran menyetujui pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional.
Pengumuman ini disampaikan melalui platform media sosial miliknya pada Selasa malam.
Trump menyatakan bahwa penangguhan serangan dilakukan menjelang batas waktu operasi militer yang sebelumnya direncanakan.
Trump mengungkapkan bahwa pemboman terhadap Iran dibatalkan kurang dari dua jam sebelum pelaksanaan. Keputusan tersebut diambil setelah adanya komunikasi intensif dengan pihak internasional.
Dalam pernyataannya, Trump menyebut peran penting Pakistan dalam memediasi kesepakatan sementara tersebut.
Trump diketahui telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan pejabat militer setempat untuk meredakan ketegangan. Kesepakatan itu disertai syarat utama berupa pembukaan jalur aman di Selat Hormuz.
Pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengonfirmasi adanya kesepakatan tersebut. Iran menyatakan bahwa jalur pelayaran akan dibuka secara terbatas dengan koordinasi angkatan bersenjata.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meredakan konflik yang telah berlangsung selama beberapa pekan.
