Risma Azzah Fatin
10 April 2026, 00.44 WIB

Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Selama 2 Minggu Setelah Iran Sepakat Membuka Selat Hormuz Kembali

Donald Trump (Instagram @whitehouse)

JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu dengan Iran.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (9/4), Keputusan tersebut diambil setelah Iran menyetujui pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional. 

Pengumuman ini disampaikan melalui platform media sosial miliknya pada Selasa malam.

Trump menyatakan bahwa penangguhan serangan dilakukan menjelang batas waktu operasi militer yang sebelumnya direncanakan.

Trump mengungkapkan bahwa pemboman terhadap Iran dibatalkan kurang dari dua jam sebelum pelaksanaan. Keputusan tersebut diambil setelah adanya komunikasi intensif dengan pihak internasional.

Dalam pernyataannya, Trump menyebut peran penting Pakistan dalam memediasi kesepakatan sementara tersebut.

Trump diketahui telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan pejabat militer setempat untuk meredakan ketegangan. Kesepakatan itu disertai syarat utama berupa pembukaan jalur aman di Selat Hormuz.

Pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengonfirmasi adanya kesepakatan tersebut. Iran menyatakan bahwa jalur pelayaran akan dibuka secara terbatas dengan koordinasi angkatan bersenjata.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meredakan konflik yang telah berlangsung selama beberapa pekan.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Serangan Israel ke Lebanon Picu Krisis Baru, Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Gagal - Image
Internasional

Serangan Israel ke Lebanon Picu Krisis Baru, Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Gagal

10 April 2026, 16.47 WIB

Iran Sebut Langkah Gencatan Senjata dan Perundingan Sudah Disetujui Mojtaba Khamenei - Image
Internasional

Iran Sebut Langkah Gencatan Senjata dan Perundingan Sudah Disetujui Mojtaba Khamenei

10 April 2026, 16.27 WIB

Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz - Image
Internasional

Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz

10 April 2026, 16.15 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

