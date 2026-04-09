Situasi Masih Memanas, Inggris dan Arab Saudi Bahas Situasi Sekitar Iran

JawaPos.com - Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Kota Jeddah. Keduanya bertemu untuk membahas situasi terkait Iran dan Selat Hormuz yang kembali ditutup.

"PM Starmer memulai pembicaraan dengan menyambut gencatan senjata dan menjelaskan bagaimana upaya yang saat ini harus difokuskan untuk menegakkan dan menjadikan perdamaian yang langgeng," menurut pernyataan dari Kantor Perdana Menteri Inggris, dilansir dari Antara, Kamis (9/4).

Starmer menegaskan bahwa saat ini menjadi momen sangat penting untuk melanjutkan upaya dalam membuka kembali Selat Hormuz.

"Dia juga membahas upaya berkelanjutan Inggris untuk mengumpulkan para mitra guna menyepakati dan merencanakan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk memberikan jaminan bagi pelayaran untuk melintasi Selat tersebut," imbuh pernyataan itu.

Starmer menyampaikan ucapan terima kasih kepada Arab Saudi atas upaya mereka melindungi warga negara Inggris di negara tersebut. Kerja sama lebih lanjut antara kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan juga dibahas selama perundingan tersebut.

Pada hari yang sama, surat kabar Iran Tehran Times melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi melakukan pembicaraan via telepon dengan Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud guna membahas perkembangan terkini di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Selasa (7/4), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa dia telah menyetujui gencatan senjata dengan Iran selama dua pekan dan memastikan bahwa Iran juga telah setuju untuk membuka Selat Hormuz.