Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
08 April 2026, 19.04 WIB

Iran Setuju Gencatan Senjata 2 Pekan, Negosiasi Damai dengan AS akan Digelar di Islamabad

Menlu Iran Abbas Araghchi. (Al-Jazeera).

JawaPos.com - Iran resmi menyetujui gencatan senjata selama dua pekan dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, membuka jalan bagi negosiasi damai yang akan digelar di Islamabad, Pakistan, mulai Jumat (10/4).

Keputusan ini diumumkan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, tak lama setelah Presiden AS, Donald Trump, menyatakan akan menangguhkan serangan militer terhadap Iran dalam periode yang sama.

Langkah ini menjadi perkembangan signifikan setelah lebih dari lima minggu konflik intens yang melibatkan AS, Israel, serta kelompok sekutu Iran di kawasan.

Mengutip Al-Jazeera, perundingan antara kedua negara dijadwalkan berlangsung di ibu kota Pakistan, Islamabad, dengan mediasi langsung dari pemerintah Pakistan.
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyatakan bahwa gencatan senjata telah berlaku segera.

“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Iran dan Amerika Serikat, bersama sekutu mereka, telah menyepakati gencatan senjata segera di semua wilayah, termasuk Lebanon,” tulis Sharif di platform X.

Ia juga mengundang delegasi kedua negara untuk hadir dalam perundingan guna mencapai kesepakatan final.

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, kesepakatan ini tidak lepas dari syarat utama yang diajukan Washington, yakni pembukaan kembali Selat Hormuz.

Selat ini merupakan jalur vital yang mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Penutupan sebagian oleh Iran sejak akhir Februari telah memicu lonjakan harga energi global dan gangguan distribusi bahan bakar.

Trump menegaskan bahwa gencatan senjata bergantung pada 'pembukaan lengkap, segera, dan aman' jalur tersebut.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Iran akan menghentikan operasi militernya jika serangan terhadap negaranya juga dihentikan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore