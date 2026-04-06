Serangan AS-Israel Guncang Iran: Masjid dan Universitas Jadi Sasaran, Puluhan Tewas Termasuk Anak-anak

Menteri Sains Iran Hossein Simaee Sarraf memeriksa kerusakan di gedung penelitian Universitas Shahid Beheshti, yang rusak akibat serangan AS-Israel pada 4 April 2026. (Majid Asgaripour/Wana via Reuters)
JawaPos.com - Serangan besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke berbagai wilayah Iran memicu kecaman luas, setelah sejumlah fasilitas sipil, termasuk masjid dan institusi pendidikan, ikut menjadi sasaran. Sedikitnya 34 orang dilaporkan tewas, di antaranya enam anak-anak.
Serangan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum kepada Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz, dengan ancaman serangan terhadap infrastruktur vital jika tidak dipenuhi.
Korban Sipil Berjatuhan, Anak-anak Jadi Korban
Kantor berita Fars melaporkan, serangan udara di Baharestan, Provinsi Teheran, menewaskan 23 orang, termasuk empat anak perempuan dan dua anak laki-laki berusia di bawah 10 tahun.
Baca Juga:Komdigi Sebut Steam Sudah Minta Maaf soal Polemik IGRS: Ternyata Salah Tahap, Bukan 'Rating Palsu'
Serangan lain di kota Qom menewaskan lima orang, sementara enam korban jiwa dilaporkan di Bandar-e Lengeh, Iran selatan. Total, sedikitnya 12 kota dilaporkan menjadi target, termasuk Bandar Abbas, Ahvaz, Shiraz, Isfahan, dan Karaj.
Masjid dan Kampus Elit Ikut Dihantam
Salah satu target paling disorot adalah Sharif University of Technology di Teheran, yang dikenal sebagai kampus teknik unggulan Iran. Serangan dilaporkan menyebabkan kerusakan parah pada kompleks kampus, termasuk masjid dan laboratorium.
Jurnalis Al Jazeera, Tohid Asadi, melaporkan bahwa kawasan kampus juga mengalami serangan tambahan, termasuk fasilitas gas di sekitarnya.
"Kementerian Sains dan Teknologi Iran memberi tahu kami bahwa setidaknya 30 universitas telah terkena dampak sejak perang dimulai pada 28 Februari," ujar Asadi.
Iran: Serangan Ini Simbol Kegilaan Trump
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven