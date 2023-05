Penobatan Raja Charles III Sangat Meriah, Perayaan 3 Hari, Makan Siang Besar dan Konser Bertabur Artis

JawaPos.com – Acara penobatan Raja Charles III sangat meriah. Digelar selama tiga hari berturut-turut. Setelah prosesi resmi digelar Sabtu (6/5), pada Minggu (7/5) giliran pesta untuk rakyat. Ada puluhan ribu pesta menyemarakkan jalanan Inggris.

Acara tersebut dinamakan makan siang besar. Ada pula yang menyebut makan siang penobatan. Lebih dari 67 ribu acara digelar di Inggris dan 14 negara persemakmuran di seluruh dunia. Charles dan sang istri, Ratu Camilla, memilih menu quiche sebagai hidangan untuk menandai penobatan tersebut.

Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Eden Project Communities. Yakni, komunitas yang bertujuan untuk menyatukan orang-orang guna mengurangi tingkat kesepian dan meningkatkan semangat kebersamaan. Camilla sendiri telah menjadi pendukung komunitas tersebut sejak 2013.

Keluarga kerajaan disebar di beberapa lokasi untuk ikut acara makan siang bersama penduduk. Duke dan Duchess of Edinburgh menghadiri acara di Cranleigh, Surrey. Putri Duke of York, yaitu Putri Beatrice dan Putri Eugenie, ikut dalam acara makan siang besar di Chalfont St Giles, Buckinghamshire.

Pasca acara makan siang tersebut, konser besar-besaran juga digelar di Kastil Windsor untuk sekitar 20 ribu orang. Konser yang disiarkan langsung via BBC One dan BBC Radio 2 itu dimulai pukul 20.00 waktu setempat. Artis papan atas bakal tampil. Di antaranya, Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Olly Murs, dan Paloma Faith. Orkestra kelas dunia juga ditampilkan.

Selain itu, ada penampilan gabungan dari The Royal Ballet, The Royal Opera House, The Royal Shakespeare Company, The Royal College of Music, dan The Royal College of Art. Itu adalah konser pertama yang digelar di halaman kastil.

Hari ini, Senin (8/5) ditetapkan sebagai libur nasional. Jadi, penduduk bisa berpesta tanpa takut terlambat bangun untuk kerja keesokan hari. Di hari ketiga tersebut, ribuan organisasi amal di seluruh Inggris akan berkumpul untuk menjaring penduduk yang mau membantu komunitas lokal. Acara itu diberi nama The Big Help Out.

’’Charles dan Camilla berharap akhir pekan yang panjang akan memberikan kesempatan untuk merayakan dan menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, dan komunitas,’’ bunyi pernyataan Istana Buckingham seperti dikutip Agence France-Presse.

Sementara itu, biaya penobatan yang disebut mencapai lebih dari GBP 100 juta atau Rp 1,8 triliun membuat kelompok anti kerajaan geram. Pasalnya, saat ini penduduk Inggris tengah berjuang dengan kenaikan biaya hidup dan meluasnya pemogokan.