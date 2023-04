Persidangan Donald Trump Ketat, Tak Ada Siaran Langsung Lewat TV dan Radio

JawaPos.com – Sidang tindak pidana dengan terdakwa Presiden Ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump dimulai Rabu (5/4). Sayang, penduduk AS maupun warga dunia tak bisa melihat proses peradilan itu secara live. Baik via televisi maupun radio. Pengadilan memberlakukan aturan ketat. Keinginan media-media mainstrem AS untuk bisa menyiarkan langsung pun ditolak.

Media dan pengunjung sidang memang dapat membawa laptop dan HP. Namun, perangkat elektronik itu tidak boleh digunakan selama sidang berlangsung. Aturan juga berlaku untuk kamera. Awak media bisa mengambil gambar hanya sebelum sidang dimulai. Setelah itu, para fotografer harus keluar. Kamera video tidak boleh dibawa ke ruang sidang.

Dengan kata lain, informasi terbaru prosesi sidang bersejarah di pemerintahan Negeri Paman Sam itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Para awak media harus menunggu hingga sidang usai untuk bisa mengetahui apa yang terjadi selama dakwaan terhadap Trump berlangsung.

Sidang Trump memang kontroversial dan memicu rasa penasaran tinggi. Sebab, dia adalah mantan presiden AS pertama yang dijerat dakwaan pidana. NBC New York melaporkan, Trump diyakini akan menyerahkan diri di kantor kejaksaan Distrik Manhattan. Staf kantor itu akan memberi tahu Trump bahwa dirinya ditahan sesuai dakwaan.

Sebelum bertolak dari rumahnya di Florida ke New York untuk menghadiri sidang tersebut, Trump membuat pernyataan. ’’Perburuan penyihir,’’ unggah Trump di akun Truth Social miliknya.

Trump akan diproses di 100 Center Street, gedung Pengadilan Kriminal Manhattan. Di tempat itu, sidik jari Trump akan diambil. Namun, tidak ada pengambilan sampel DNA.

Belum diketahui apakah dia akan difoto wajah seperti terdakwa lain. Ada kekhawatiran foto itu akan bocor dan tersebar. Yang jelas, begitu proses administrasi selesai, suami Melania tersebut akan diantar ke kamar di lantai 15. Dia tidak akan diborgol dan menunggu di sel tahanan seperti terdakwa pada umumnya.

Ada lebih dari 30 dakwaan yang menjerat Trump. Namun, hingga kini, detail dakwaan belum jelas. Surat dakwaan sangat mungkin tidak dibacakan secara terbuka selama persidangan. Rincian lengkap kemungkinan bakal tersedia saat kantor kejaksaan mengunggah dokumen dakwaan secara online atau mengirimnya via e-mail ke media.

Salah satu kasus yang menjerat Trump adalah skandal uang tutup mulut senilai USD 130 ribu yang diberikan kepada bintang film dewasa Stormy Daniels lewat mantan pengacaranya, Michael Cohen. Itu terjadi sebelum Pilpres AS 2016. Namun, Trump membantah melakukan hubungan seksual dengan Daniels.

Sejatinya, perjanjian uang tutup mulut itu bukan hal yang melanggar hukum di AS. Namun, jaksa Manhattan tengah menyelidiki apakah ada catatan bisnis yang dipalsukan dalam pembayaran tersebut.

Selama persidangan Trump, keamanan di New York dilipatgandakan. Barikade telah didirikan di luar pengadilan Manhattan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan. Ribuan polisi berbaris di jalan-jalan. Helikopter juga berdengung di langit menjelang sidang.