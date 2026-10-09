Jasa Marga Jelaskan Jalan Tol Bukan Cuma Infrastruktur, P3MD Diminta Beri Kontribusi Nyata

Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) saat mengikuti acara Jasa Marga Business & Service Immersion: Understanding the Business, Experiencing the Service. (Jasa Marga)

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menegaskan bahwa jalan tol bukanlah infrastruktur fisik semata. Oleh karena itu, peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) harus mampu menunjukan kontribusi nyata terhadap pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dalam acara Jasa Marga Business & Service Immersion: Understanding the Business, Experiencing the Service yang diikuti oleh 37 peserta P3MD.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian P3MD yang diinisiasi oleh Danantara Indonesia untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rivan mengatakan, jalan tol merupakan salah satu nadi perekonomian. Selain itu, menjadi arus utama mobilitas masyarakat.

“Jasa Marga tidak hanya membangun infrastruktur fisik, namun juga mengelola lalu lintas sebagai nadi perekonomian bangsa. Karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan Roadster Jasa Marga dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Calon pemimpin BUMN masa depan juga perlu memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata, dengan memastikan setiap keputusan dan langkah yang diambil memberikan manfaat bagi pelayanan publik,” kata Rivan, Jumat (9/10).

Dia menjelaskan, kegiatan business immersion ini adalah bagian penting dari rangkaian pembelajaran P3MD selama sembilan bulan. Dalam kegiatan ini, para peserta dapat melihat secara langsung bagaimana Jasa Marga mengoptimalkan data operasional melalui teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pengguna jalan, mendukung penegakan hukum, hingga menjadi dasar dalam perumusan rekayasa lalu lintas.

Sementara itu, VP Operational Learning & Design PT Danantara Asset Management (DAM), Dumoli HM Sirait menambahkan, para peserta diharapkan mendapat pengalaman terkait pengelolaan bisnis BUMN.

“Program ini dirancang agar para peserta dapat mengamati secara dekat praktik terbaik pengelolaan bisnis di Jasa Marga. Pengalaman lapangan ini menjadi referensi penting bagi peserta, yang didampingi oleh SBM ITB, untuk menyusun Action Learning Project yang aplikatif dan memberikan dampak positif bagi pengembangan BUMN,” kata Dumoli.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta diajak mendalami empat stasiun pembelajaran (learning stations), yaitu Core Operations untuk memahami proses bisnis inti, Technology & Digital untuk melihat otomatisasi sistem dan pemanfaatan data, Quality, Risk & Safety untuk mempelajari keandalan layanan dan manajemen risiko, serta Customer/Distribution yang berfokus pada penyampaian output layanan kepada masyarakat.

Pengalaman peserta kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi langsung JMTC sebagai pusat monitoring dan koordinasi operasional jalan tol. Melalui fasilitas ini, peserta melihat bagaimana Jasa Marga memantau kondisi lalu lintas, mendeteksi potensi gangguan, mengidentifikasi insiden, hingga mengoordinasikan respons layanan operasional secara real-time dengan dukungan teknologi dan sistem informasi terintegrasi.

Rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan showcase kendaraan operasional, di mana peserta melihat langsung armada pelayanan lalu lintas PT Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO), seperti Mobile Customer Service (MCS), ambulans, derek, dan rescue, serta armada preservasi jalan tol PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM).