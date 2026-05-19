Dimas Choirul, ARM
Selasa, 19 Mei 2026 | 23.24 WIB

Ditinjau Wapres Gibran, PT PP Ungkap Progres Bendungan Bagong Capai 59,49 Persen  

Pekerja dari PT PP tengah bekerja di salah satu proyek konstruksi.&nbsp;(Antara)

JawaPos.com - PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) melaporkan progres pembangunan Bendungan Bagong Paket III di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, telah mencapai 59,49 persen saat proyek tersebut ditinjau Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo menyebut capaian itu melampaui target rencana yang ditetapkan sebesar 56,56 persen. Ia menilai percepatan progres pembangunan merupakan hasil dari perencanaan matang, inovasi, dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek.

“PT PP berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Bendungan Bagong tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan,” kata Joko dikutip Antara, Senin (18/5).

Bendungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan air serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Infrastruktur itu memiliki kapasitas tampung mencapai 17,4 juta meter kubik dan diproyeksikan mampu mengairi 977 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Bagong.

Tak hanya itu, bendungan juga dirancang untuk menyediakan air baku sebesar 153 liter per detik sekaligus membantu pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Adapun proyek Bendungan Bagong Paket III yang digarap PT PP memiliki nilai kontrak Rp402,31 miliar dengan masa pengerjaan selama 1.473 hari kalender terhitung sejak 20 Desember 2024.

PT PP mengakui pembangunan bendungan menghadapi tantangan teknis karena konstruksi berdiri di atas lapisan koluvial yang membutuhkan rekayasa khusus guna menjaga stabilitas dan keamanan struktur.

Sebagai langkah antisipasi, perusahaan menerapkan sejumlah inovasi konstruksi untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan tanpa mengabaikan standar keselamatan kerja.

Dalam kunjungannya pada 30 April 2026, Wapres Gibran meminta percepatan penyelesaian proyek agar manfaat bendungan segera dirasakan masyarakat, terutama petani dan warga Trenggalek.

