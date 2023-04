Astra Tol Cipali Targetkan Penambahan Lajur di Depan Rest Area Selesai 13 April 2023

JawaPos.com - PT Lintas Marga Sedaya (ASTRA Tol Cipali ), perusahaan pemegang konsesi Jalan Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali menargetkan pengerjaan penambahan lajur di depan Rest Area KM 86, Rest Area KM 102, dan Rest Area 130 di kedua arah bisa selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tepatnya, ditargetkan selesai pada Kamis, 13 April 2023 atau sekitar H-9 Lebaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim JawaPos.com di lapangan, penambahan lajur di ketiga lokasi tersebut telah dikerjakan sejak awal Maret. Guna mengebut target, pekerja di proyek tersebut terbagi dalam tiga shift.

Presiden Direktur ASTRA Tol Cipali , Firdaus Azis, mengatakan penambahan lajur ke-3 di Tol Cipali sesuai dengan arahan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dan evaluasi lalu lintas Lebaran pada tahun 2022.

"Target selesai di tanggal 13 April. Saat ini proses pengerjaan masih pengaspalan untuk di Rest Area KM 130 dan pengecoran di Rest Area KM 86 dan Rest Area KM 102 karena dua lokasi ini sedang rigid atau perkerasan," kata Firdaus Azis saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (12/4).

Ia menjelaskan, di tengah mengakomodasi permintaan percepatan pelebaran dari pemerintah, ASTRA Tol Cipali mengusulkan proyek pelebaran ini dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2023, pihaknya memilih lokasi prioritas, yaitu di jalur pertemuan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan Tol Cipali serta di depan Rest Area.

Selain penambahan lajur di Rest Area KM 86, Rest Area KM 102, dan Rest Area KM 130, setelah Lebaran pihaknya akan memulai proyek baru penambahan lajur dengan lokasi di KM 72-85 Jalan Tol Cipali

ASTRA Tol Cipali memastikan, penambahan lajur di depan Rest Area jelang Lebaran ini dilakukan sepanjang 1,5 Km atau 1.500 meter. Dengan rincian, 750 meter ke arah kiri dan 750 meter ke arah kanan dari rest area.

Adapun khusus pelaksanaan mudik, pihaknya mempersiapkan untuk opsi rekayasa lalu lintas one way. Meski demikian, untuk pelaksanaannya ASTRA Tol Cipali disesuaikan dengan diskresi kepolisian setempat.

"Untuk mudik kita mempersiapkan one way. Namun kebijakan one way sendiri kami menunggu arahan dari pihak kepolisian setempat," tandasnya.