Jisoo BLACKPINK dan Nayeon TWICE Pamer Persahabatan Dekat di “Whenever Possible”

Jisoo dan Nayeon (x @aboutmusicyt)
JawaPos.com - Jisoo BLACKPINK dan Nayeon TWICE tampil bersama dalam variety show “Whenever Possible”.
Menurut laporan soompi, preview episode terbaru memperlihatkan kedekatan keduanya yang langsung mencuri perhatian, dengan suasana penuh tawa dan interaksi akrab sepanjang acara.
Dalam cuplikan tersebut, Jisoo dan Nayeon terlihat menikmati waktu bersama sambil mengikuti berbagai aktivitas yang disiapkan program.
Keduanya menunjukkan chemistry natural, saling bercanda, dan membuat suasana semakin hidup dengan kepribadian ceria masing-masing.
Kehadiran Jisoo sebagai tamu juga memperlihatkan sisi santainya di luar aktivitas bersama BLACKPINK.
Sementara itu, Nayeon yang dikenal sebagai anggota TWICE tampak nyaman mendampingi sahabatnya, sehingga interaksi mereka terasa seperti pertemuan dua teman dekat, bukan sekadar kolaborasi di layar.
“Whenever Possible” merupakan program variety yang menghadirkan Yoo Jae Suk dan Yoo Yeon Seok untuk mengunjungi orang-orang di sela rutinitas mereka.
Para tamu dan pembawa acara mengikuti permainan serta misi sederhana yang dirancang untuk menghadirkan momen menyenangkan dalam keseharian.
Episode yang menampilkan Jisoo dan Nayeon dijadwalkan tayang pada 10 November 2026 di SBS.
Penampilan keduanya diperkirakan menjadi tontonan menarik bagi penggemar BLACKPINK dan TWICE, terutama karena kesempatan melihat persahabatan mereka secara lebih dekat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022