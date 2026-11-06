Jisoo BLACKPINK dan Nayeon TWICE Pamer Persahabatan Dekat di “Whenever Possible”

JawaPos.com - Jisoo BLACKPINK dan Nayeon TWICE tampil bersama dalam variety show “Whenever Possible”.

Menurut laporan soompi, preview episode terbaru memperlihatkan kedekatan keduanya yang langsung mencuri perhatian, dengan suasana penuh tawa dan interaksi akrab sepanjang acara.

Dalam cuplikan tersebut, Jisoo dan Nayeon terlihat menikmati waktu bersama sambil mengikuti berbagai aktivitas yang disiapkan program.

Keduanya menunjukkan chemistry natural, saling bercanda, dan membuat suasana semakin hidup dengan kepribadian ceria masing-masing.

Kehadiran Jisoo sebagai tamu juga memperlihatkan sisi santainya di luar aktivitas bersama BLACKPINK.

Sementara itu, Nayeon yang dikenal sebagai anggota TWICE tampak nyaman mendampingi sahabatnya, sehingga interaksi mereka terasa seperti pertemuan dua teman dekat, bukan sekadar kolaborasi di layar.

“Whenever Possible” merupakan program variety yang menghadirkan Yoo Jae Suk dan Yoo Yeon Seok untuk mengunjungi orang-orang di sela rutinitas mereka.

Para tamu dan pembawa acara mengikuti permainan serta misi sederhana yang dirancang untuk menghadirkan momen menyenangkan dalam keseharian.

Episode yang menampilkan Jisoo dan Nayeon dijadwalkan tayang pada 10 November 2026 di SBS.