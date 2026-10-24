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Aulia Ramadhani
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.24 WIB

Rilis Single Baru 'NA-sty,' Nayeon TWICE akan Comeback dalam Waktu Dekat

Nayeon TWICE. Sumber Foto: Soompi - Image

Nayeon TWICE. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Bersinar lewat karyanya, Nayeon anggota girlgrup Korea TWICE akan comeback dalam waktu dekat dengan NA-sty.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (24/10), teaser pertama untuk comeback Nayeon telah dirilis, yang makin membuat penggemar penasaran.

Tepatnya pada 23 Oktober, sebuah teaser berjudul CAPTIVATED MODE: ON diperkenalkan untuk single mendatang dari anggota TWICE tersebut

Telah dinanti penggemar sejak lama, karya NA-sty dijadwalkan untuk dirilis pada 20 November pukul 14.00 KST.

Memiliki banyak bakat, Nayeon menjadi anggota Twice yang paling tua, selama dua tahun berturut-turut 2017 dan 2018.

Ia menjadi Idol Korea terpopuler keenam dalam jajak pendapat musik tahunan Gallup Korea, yang kemudian naik ke posisi kelima pada tahun 2019.

Sebelum bergabung dalam Twice, pada tahun 2013 dia sempat masuk sebagai salah satu anggota 6mix yaitu sebuah grup wanita dibawah naungan JYP Entertainment.

Selain pandai menyanyi dan menari, Nayeon juga pernah menjadi cameo dalam drama KBS berjudul Dream High 2 yang tayang pada 2012.

Nayeon pernah merilis video musik POP di 2022, dimana karya tersebut mencuri perhatian penggemarnya.

TWICE sendiri merupakan girl grup Korea Selatan yang dibentuk oleh JYP Entertainment, terdiri dari sembilan anggota Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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