Tsuki Billlie Tampil Memikat sebagai Vampir Chic dan Bloody di Game “Sudden Attack”

Tsuki Billlie (allkpop)

JawaPos.com - Tsuki Billlie, kembali terpilih menjadi model karakter dalam game online “Sudden Attack” besutan Nexon.

Menyambut musim Halloween, Tsuki hadir dalam dua karakter vampir bernama “Chic Tsuki” dan “Bloody Tsuki” yang menampilkan sisi berbeda dari pesonanya.

Menurut laporan allkpop, ini menjadi kali kedua Tsuki tampil sebagai karakter dalam game tersebut setelah pertama kali terpilih pada 2025.

Kali ini, konsep vampir memadukan aura chic dengan pesona manis, sementara kostum dan penataannya disesuaikan dengan suasana Halloween.

Penampilan terbaru Tsuki mendapat respons positif dari para pemain. Ia dikenal mampu membawakan beragam konsep, dan karakter vampir ini kembali memperlihatkan fleksibilitasnya dalam menampilkan gaya yang berbeda.

Selain aktivitas bersama Billlie, Tsuki juga semakin aktif di bidang lain, termasuk menjadi model sejumlah merek kecantikan.

Di sisi lain, Billlie akan merayakan ulang tahun debut kelima melalui fan concert berjudul “The Heist Squad” pada 15 November 2026 di Mary Hall Grand Theater, Universitas Sogang, Seoul.

Konser tersebut mengusung konsep para anggota sebagai pencuri ulung yang menjalankan sebuah misi bersama.

Billlie debut pada 10 November 2021 dan dikenal dengan konsep khas yang memadukan musik, penampilan, serta cerita visual.