Tsuki Billlie Tampil Bak Karakter Pokémon dalam Beauty Pictorial Bernuansa Biru

tsuki billie (x @billie_ig)
JawaPos.com - Tsuki Billlie membuat penggemar terpukau lewat konsep pemotretan yang tak biasa.
Dikutip dari allkpop, Idol asal Jepang tersebut tampil dalam beauty pictorial bertema Pokémon dengan balutan nuansa biru yang memancarkan kesan misterius sekaligus anggun.
Penampilannya yang unik bahkan membuat banyak penggemar menjulukinya sebagai "human Squirtle" karena begitu identik dengan karakter Pokémon bertipe air tersebut.
Pemotretan ini diperkenalkan setelah makeup artist sekaligus kreator konten LeoJ membagikannya melalui akun Instagram pada 24 Juli.
LeoJ mengungkapkan bahwa proyek tersebut dirancang dan diproduksi secara pribadi sebagai bentuk perayaan ulang tahun ke-30 waralaba Pokémon.
Konsep yang diusung memadukan budaya pop dengan sentuhan fantasi tanpa menghilangkan pesona alami Tsuki sebagai model utama.
Berbeda dengan citra yang baru-baru ini ditampilkan Billlie selama promosi lagu "Work", kali ini hadir dengan atmosfer yang lebih lembut dan magis.
Setiap potret menonjolkan aura bak peri melalui permainan warna, pencahayaan, dan riasan yang memberikan kesan seolah berasal dari dunia fantasi.
Detail penampilannya pun digarap secara menyeluruh. Lensa kontak berwarna biru, eyeshadow bernuansa langit, hingga rambut biru cerah yang menyerupai riak air berpadu menciptakan tampilan akuatik yang harmonis.
Sentuhan hiasan kristal kecil di sekitar mata menjadi pelengkap yang memperkuat kesan bak putri duyung, sekaligus menambah nuansa dongeng pada keseluruhan konsep.
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