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Penulis: Abdul Rahman
Selasa, 3 November 2026 | 23.57 WIB

Tsuki 'Billlie' Jadi Karakter Vampir di Game Sudden Attack

Penyanyi Tsuki 'Billlie'. (Allkpop) - Image

Penyanyi Tsuki 'Billlie'. (Allkpop)

JawaPos.com - Penyanyi sekaligus anggota grup K-Pop Billlie, Tsuki, kembali merambah dunia game dengan menjadi model karakter dalam permainan tembak-menembak daring Sudden Attack besutan Nexon. Kali ini, Tsuki hadir dengan konsep vampir spesial Halloween melalui dua karakter berbeda, yakni Chic Tsuki dan Bloody Tsuki, sebagaimana dilansir dari Allkpop.

Kehadiran Tsuki sebagai karakter baru tersebut menjadi penampilan keduanya dalam game Sudden Attack. Sebelumnya, idol K-Pop asal Jepang itu juga pernah terpilih sebagai model karakter permainan tersebut pada 2025.

Dalam edisi terbaru ini, Tsuki menunjukkan transformasi penampilan yang berbeda dari karakter sebelumnya. Konsep vampir yang diusung memadukan kesan elegan, misterius, sekaligus menawan dengan sentuhan khas perayaan Halloween.

Dua versi karakter tersebut menawarkan daya tarik visual yang berbeda. Chic Tsuki menonjolkan sisi anggun, sedangkan Bloody Tsuki menghadirkan nuansa vampir yang lebih dramatis dan kuat.

Pemilihan Tsuki untuk kedua kalinya memperlihatkan daya tarik sang idol di luar aktivitas musik. Kemampuannya membawakan beragam konsep visual menjadi salah satu faktor yang membuatnya cocok untuk merepresentasikan karakter dalam permainan.

Kehadiran Tsuki juga memperluas aktivitas profesionalnya di industri hiburan. Selain menjalani kegiatan bersama Billlie, ia mulai mendapatkan berbagai kesempatan sebagai model untuk sejumlah merek kecantikan hingga proyek kolaborasi dengan industri game.

Kolaborasi antara idol K-Pop dan pengembang game sendiri bukan hal baru di Korea Selatan. Industri game kerap memanfaatkan popularitas selebritas dan publik figur untuk menghadirkan karakter khusus, memperkuat daya tarik permainan, sekaligus menjangkau komunitas penggemar yang lebih luas.

Bagi Tsuki, keterlibatannya dalam Sudden Attack menjadi kesempatan untuk memperlihatkan sisi lain dari citra panggungnya melalui medium permainan digital.

Billlie Siapkan Konser Spesial Ulang Tahun Debut Kelima

Di tengah aktivitas individu para anggotanya, Billlie juga tengah mempersiapkan perayaan lima tahun perjalanan grup sejak debut pada 10 November 2021.

Editor: Abdul Rahman
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