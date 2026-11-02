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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 03.47 WIB

Lisa BLACKPINK Tampil Bak Putri Duyung Misterius di Halloween 2026

Lisa Blackpink (allkpop) - Image

Lisa Blackpink (allkpop)

JawaPos.com - Lisa BLACKPINK curi perhatian lewat penampilan Halloween yang berbeda dari biasanya.

Pada perayaan Halloween 2026, penyanyi asal Thailand tersebut bertransformasi menjadi sosok putri duyung dengan nuansa misterius dan menyeramkan.

Penampilannya langsung menjadi perbincangan penggemar karena detail kostum yang unik sekaligus memperlihatkan sisi artistik Lisa.

Menurut laporan allkpop, Lisa memilih konsep eerie mermaid atau putri duyung yang memiliki aura gelap. Tampilan tersebut menjadi salah satu penampilan Halloween yang paling mencolok tahun ini.

Dengan riasan dan busana yang disesuaikan dengan tema bawah laut, Lisa menghadirkan karakter yang berbeda dari citra panggungnya.

Penampilan Halloween Lisa juga menjadi bagian dari tradisi tahunan yang selalu dinantikan penggemar.

Dalam beberapa tahun terakhir, ia dikenal berani mengeksplorasi berbagai karakter melalui kostum yang detail dan tidak biasa.

Setiap penampilannya sering kali menjadi bahan pembicaraan di media sosial, terutama karena konsep yang dipilih selalu memiliki ciri khas tersendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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