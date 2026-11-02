Kostum Halloween Jennie BLACKPINK Curi Perhatian, Terinspirasi Film 2 Fast 2 Furious

JawaPos.com - Jennie BLACKPINK jadi sorotan setelah tampil dengan kostum unik saat menghadiri pesta Halloween sekaligus perayaan ulang tahun Kendall Jenner.

Pada 31 Oktober 2026, penyanyi kelahiran Korea Selatan tersebut terlihat datang ke acara yang digelar oleh model internasional itu dengan penampilan yang langsung menarik perhatian. Jennie memilih konsep karakter film yang ikonik dan menghadirkan nuansa awal 2000-an.

Menurut laporan allkpop, Jennie berdandan sebagai Suki, karakter yang diperankan Devon Aoki dalam film 2 Fast 2 Furious.

Ia mengenakan crop top berwarna ungu yang dipadukan dengan celana panjang merah muda neon. Rambut cokelat terang menjadi pelengkap untuk meniru penampilan khas Suki dalam film tersebut.

Pilihan kostum Jennie dinilai menarik karena tidak sekadar mengikuti tema Halloween, tetapi juga menghadirkan kembali gaya karakter populer dari dunia perfilman.

Perpaduan warna mencolok dan nuansa fashion Y2K membuat penampilannya terlihat menonjol di antara para tamu yang hadir. Tak heran jika foto-fotonya segera menarik perhatian penggemar.