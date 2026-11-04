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Penulis: Dhimas Ginanjar
Rabu, 4 November 2026 | 20.12 WIB

20.000 Orang Padati Shibuya saat Halloween, Naik dari Tahun Lalu tapi Sampah Turun 20 Persen

Sejumlah orang menyeberangi persimpangan Shibuya yang terkenal di Distrik Shibuya, Tokyo, pada 31 Oktober 2026. (Kyodo)

JawaPos.com - Sekitar 20.000 orang memadati kawasan sekitar Stasiun Shibuya, Tokyo, saat perayaan Halloween pada Sabtu malam. Jumlah tersebut mencapai puncaknya sekitar pukul 21.00 waktu setempat, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (4/11), Pemerintah Distrik Shibuya mencatat jumlah pengunjung pada puncak perayaan tahun ini sekitar 20.000 orang. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Halloween tahun lalu yang hanya mencapai sekitar 4.500 orang. Saat itu, hujan mengguyur Shibuya, salah satu kawasan wisata populer di Tokyo.

Meski jumlah pengunjung meningkat, volume sampah yang terkumpul justru mengalami penurunan. Selama tiga hari hingga Minggu, petugas mengumpulkan sekitar 1.274 kilogram sampah di sekitar stasiun. Jumlah tersebut turun sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan itu terjadi setelah pemerintah distrik memberlakukan denda sebesar JPY 2.000 atau sekitar Rp 230 ribu bagi orang yang membuang sampah sembarangan sejak Juni.

Menurut pemerintah distrik, denda dijatuhkan atas 78 pelanggaran membuang sampah sembarangan. Sementara itu, sebanyak 582 pelanggaran merokok di jalan juga dikenai sanksi.

"Kami melihat adanya perbaikan perilaku masyarakat," kata Kepala Distrik Shibuya Ken Hasebe.

Ia menegaskan pemerintah distrik akan terus berupaya mencegah gangguan demi menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat.

Perayaan Halloween tahun ini jatuh pada Sabtu. Kondisi tersebut membuat sejumlah kawasan utama di Tokyo meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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