Ten NCT Buka Suara Terkait Rumor Kencan yang Menyebar Luas di Media Sosial

JawaPos.com – Ten NCT secara langsung membantah rumor kencan yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial saat menggelar konser di Seattle, Amerika Serikat.

Dilansir dari laman The Korea Times pada Jum'at (30/10), Penyanyi bernama asli Ten Lee tersebut menegaskan bahwa dirinya sedang tidak menjalin hubungan asmara dengan siapa pun.

“Aku benar-benar lajang. Aku tidak berkencan dengan siapa pun,” ujar Ten di hadapan para penggemar ketika menanggapi spekulasi mengenai kehidupan pribadinya.

Ten mengaku mengetahui kabar tersebut setelah mendapat informasi dari stafnya bahwa rumor kencan yang mengaitkannya dengan seorang perempuan non-selebritas telah beredar luas di internet.

Ten juga menanggapi spekulasi tersebut dengan nada bercanda dan menyebut harus menjadi Superman jika ingin memiliki kekasih di tengah jadwal pekerjaannya yang padat.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa aktivitas profesionalnya saat ini menjadi salah satu alasan dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk menjalin hubungan romantis.

Ten memulai debutnya pada 2016 dan dikenal sebagai anggota NCT serta WayV, unit grup yang berbasis di Tiongkok.

Pada April, ia mengakhiri kontrak eksklusif dengan SM Entertainment, tetapi perusahaan tersebut menyatakan tetap berkoordinasi agar Ten dapat berpartisipasi dalam kegiatan grup.