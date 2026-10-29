Seungri Tegaskan Pernikahannya Sah Secara Hukum, Bantah Menikah karena Kehamilan

JawaPos.com - Seungri mengonfirmasi bahwa dirinya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan nonselebritas.

Kabar ini muncul setelah laporan media menyebut sang istri tengah mengandung anak pertama mereka yang diperkirakan lahir pada Januari 2027.

Pernyataan Seungri sekaligus meluruskan spekulasi mengenai status pernikahan dan waktu pernikahan mereka.

Menurut laporan Soompi, Seungri berbicara kepada media Korea, Ilgan Sports, dan menegaskan bahwa dirinya serta sang istri telah terdaftar sebagai pasangan suami istri secara hukum. Ia juga membantah anggapan bahwa mereka menikah karena kehamilan.

Seungri menyebut persoalan keluarga sebagai urusan pribadi sehingga ia merasa kurang nyaman membicarakan detailnya kepada publik.

Sebuah laporan pada 27 Oktober menyebut pasangan Seungri, yang bukan berasal dari kalangan selebritas dan berusia 20-an, sedang mengandung bayi laki-laki.

Kelahiran anak pertama mereka diperkirakan berlangsung pada Januari tahun depan. Seungri juga menyatakan bahwa untuk saat ini mereka belum mempertimbangkan menggelar upacara pernikahan.