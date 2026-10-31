Tantangan Pernikahan saat Anak Remaja, Pentingnya Menjaga Komunikasi Pasangan

JawaPos.com - Memasuki usia remaja, anak mulai mencari jati diri, menginginkan lebih banyak kebebasan, dan membangun hubungan sosial yang semakin luas.

Perubahan ini bukan hanya memengaruhi hubungan orang tua dan anak, tetapi juga dapat mengubah dinamika kehidupan rumah tangga.

Orang tua perlu menyesuaikan pola pengasuhan sambil menjaga hubungan dengan pasangan agar tetap harmonis.

Salah satu tantangan yang mungkin muncul adalah perbedaan pandangan dalam mendidik anak. Salah satu orang tua bisa lebih ketat dalam menetapkan aturan, sementara pasangannya memilih pendekatan yang lebih fleksibel.

Jika perbedaan tersebut tidak dibicarakan dengan baik, persoalan pengasuhan dapat berkembang menjadi konflik yang memengaruhi hubungan suami istri.

Tekanan keluarga juga dapat meningkat ketika orang tua menghadapi perubahan perilaku anak, tuntutan pekerjaan, dan kebutuhan rumah tangga secara bersamaan.

Dalam situasi seperti ini, pasangan berisiko lebih mudah mengalami kelelahan emosional atau merasa kurang mendapatkan perhatian.

Karena itu, komunikasi terbuka dan pembagian tanggung jawab menjadi bagian penting dalam menjaga kedekatan.

Dampak konflik pasangan juga tidak selalu berhenti pada hubungan pernikahan. Artikel Psychology Today, Paparan pertengkaran dapat membuat sebagian remaja lebih memperhatikan interaksi yang penuh kemarahan dan kurang memperhatikan interaksi yang positif.