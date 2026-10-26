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Endah Primasari Utami
Senin, 26 Oktober 2026 | 20.18 WIB

Ingin Tahu Bagaimana Kehidupan Percintaan dan Pernikahan Kamu? Cek Garis Tanganmu dan Penjelasannya

Garis tangan mengungkap bagaimana kehidupan percintaan dan pernikahan seseorang (Instagram @thespiritualflame) - Image

Garis tangan mengungkap bagaimana kehidupan percintaan dan pernikahan seseorang (Instagram @thespiritualflame)

JawaPos.com - Coba sejajarkan telapak tangan Anda hingga jari kelingking memiliki tinggi yang sama. Lalu, perhatikan garis tangan yang melengkung menghadap ke atas.

Apakah garis tangan tersebut, memiliki tinggi sama, seolah menyatu menyerupai bentuk mangkuk, atau apakah garis di tangan kiri lebih tinggi, atau sebaliknya?

Diyakini garis tangan yang melengkung menghadap atas itu adalah cermin dari bagaimana kehidupan percintaan dan pernihakan Anda, seperti dilansir JawaPos.com dari Thespiritualflame pada Senin (26/10). Simak penjelasannya berikut ini.

Tipe A

Anda yang memiliki garis tangan sama tinggi termasuk dalam tipe ini.

Orang-orang yang masuk dalam tipe ini adalah orang yang setia hanya pada satu pasangan dan sangat berkomitmen dalam hubungan asmaranya.

Anda berkencan atau berpacaran dengan tujuan menikah.

Anda juga mencari hubungan jangka panjang yang berujung pada pernikahan.

Anda pribadi yang berorientasi pada keluarga dan sangat protektif terhadap orang-orang yang tercinta.

Editor: Candra Mega Sari
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