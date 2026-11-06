Jeon Jiyoon Eks 4Minute Umumkan Pernikahan, Siap Menikah pada November Ini

Jeon Jiyoon (x @soompi)

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Jeon Jiyoon eks 4Minute. Ia mengumumkan melalui Instagram bahwa dirinya akan menikah pada bulan ini.

Menurut laporan soompi, Jeon turut membagikan sejumlah foto mengenakan gaun pengantin serta menyampaikan rasa haru dan bahagia menjelang hari istimewanya.

Dalam unggahannya, Jeon mengaku merasa sedikit malu sekaligus bersemangat karena akhirnya bisa membicarakan pernikahan dalam kehidupannya sendiri.

Ia juga menggambarkan calon pasangannya sebagai sosok yang luar biasa dan memiliki hati hangat.

Jeon dijadwalkan melangsungkan pernikahan pada 22 November 2026 di Seoul. Calon suaminya bukan berasal dari kalangan selebritas, sehingga upacara akan digelar secara tertutup dengan kehadiran keluarga dan teman dekat.

Jeon juga menyampaikan bahwa dirinya akan tetap bekerja keras sebagai penulis setelah menikah.

Ia berharap dapat terus berkarya sekaligus menjadi seseorang yang mampu membagikan kembali kasih sayang yang selama ini diterimanya dari orang-orang di sekitar.

Jeon Jiyoon debut pada 2009 sebagai anggota 4Minute, grup yang dikenal lewat lagu-lagu seperti “Hot Issue,” “What’s Your Name?” dan “Crazy.”

Setelah grup tersebut bubar pada 2016, ia melanjutkan perjalanan musik sebagai penyanyi solo dengan nama Jenyer, sekaligus mengembangkan karier sebagai penulis web novel.

Pengumuman pernikahan ini menjadi babak baru dalam kehidupan Jeon Jiyoon, yang tetap berencana menjalani aktivitas kreatifnya.