Video TikTok Raisa dan Mathis Molinie Jadi Perbincangan, Warganet Curiga Ada Sinyal Spesial

Raisa dan Mathis (x @999o7i)

JawaPos.com - Raisa Andriana jadi bahan perbincangan warganet setelah interaksinya dengan chef asal Prancis, Mathis Molinie, dikaitkan dengan dugaan hubungan spesial.

Sejumlah pengguna media sosial menyoroti video TikTok keduanya yang dianggap memiliki pesan tersirat atau seperti saling membalas kode.

Meski begitu, interpretasi tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa keduanya benar-benar menjalin hubungan asmara.

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Rumor kedekatan Raisa dan Mathis semakin ramai setelah sang penyanyi meninggalkan komentar di video TikTok Mathis.

Dalam unggahan yang memperlihatkan Mathis menikmati jajanan tradisional Indonesia, kue putu, Raisa menulis, “Kue putuuu mon préf!!” yang merujuk pada kue putu favoritnya. Komentar akrab tersebut langsung memancing reaksi dan spekulasi dari warganet.

Perhatian publik terhadap interaksi mereka bukan muncul begitu saja. Sebelumnya, aktivitas Raisa dan Mathis di media sosial juga beberapa kali menjadi bahan pembicaraan, termasuk tanda suka pada unggahan masing-masing.

Ketika video dan komentar mereka kembali ramai dibahas, sebagian warganet menilai ada kedekatan yang lebih dari sekadar pertemanan.

Namun, dugaan mengenai kode-kode tersebut tetap merupakan interpretasi publik terhadap konten yang mereka bagikan.

Mathis Molinie sendiri dikenal sebagai chef asal Prancis yang juga aktif membuat konten kuliner di media sosial. Sementara Raisa merupakan penyanyi Indonesia yang kehidupan pribadinya kerap menarik perhatian penggemar.

Perbedaan latar belakang keduanya turut membuat rumor ini ramai diperbincangkan, terlebih setiap interaksi kecil di media sosial dapat memicu beragam tafsir.

Hingga laporan tersebut diterbitkan, Raisa maupun Mathis belum memberikan konfirmasi resmi mengenai status hubungan mereka.

Karena itu, anggapan bahwa video TikTok keduanya merupakan bentuk saling memberi kode sebaiknya dipahami sebagai spekulasi warganet, bukan kepastian.