Raisa Donasikan Pendapatan MV Nyawa dan Harapan untuk Kelestarian Hutan Indonesia

Penampilan Raisa sebagai Srikandi dalam Pagelaran Sabang Merauke di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (21/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Penyanyi Raisa Andriana menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan melalui karya musik. Ia memutuskan menyumbangkan seluruh pendapatan dari video musik (MV) terbarunya, Nyawa dan Harapan, untuk mendukung upaya restorasi habitat di Indonesia.
Langkah tersebut menjadi bentuk kontribusi Raisa dalam menjaga kelangsungan ekosistem dan kehidupan satwa liar yang terancam akibat kerusakan lingkungan.
Keputusan itu diumumkan Raisa melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia turut membagikan cuplikan video musik Nyawa dan Harapan yang memperlihatkan kondisi hutan terbakar, kerusakan alam, hingga satwa liar yang kehilangan habitatnya.
“Di setiap kehidupan, selalu ada harapan yang layak untuk dijaga,” tulis Raisa dalam keterangan unggahannya.
Raisa menjelaskan, seluruh pendapatan yang diperoleh bersama JUNI Records dari video musik tersebut hingga 28 Oktober 2027 akan disalurkan untuk mendukung restorasi habitat.
Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), organisasi yang bergerak dalam bidang konservasi satwa liar dan pelestarian habitat di Indonesia.
Kolaborasi tersebut membuat perilisan karya musik Raisa tidak hanya menjadi aktivitas kreatif, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas.
Lagu Lama Raisa Kembali Hadir dengan Pesan Lingkungan
Menariknya, Nyawa dan Harapan sebenarnya bukan lagu baru dalam perjalanan karier musik Raisa.
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