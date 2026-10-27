GOLDMEDALIST Rilis Pernyataan Terbaru soal Kasus Kim Soo Hyun dan Keluarga Kim Sae Ron

Kim Soo Hyun (x @kpopnews2_)

JawaPos.com - GOLDMEDALIST umumkan perkembangan terbaru proses hukum terkait laporan yang diajukan terhadap sejumlah pihak dalam kasus yang melibatkan mendiang aktris Kim Sae Ron.

Menurut laporan Soompi, kepolisian telah meneruskan sejumlah perkara ke kejaksaan setelah penyelidikan atas dugaan penyebaran informasi palsu dan pelanggaran hukum lainnya.

GOLDMEDALIST menyebut ibu Kim Sae Ron dan seseorang yang diduga mengaku sebagai bibi mendiang termasuk pihak yang perkaranya diteruskan ke kejaksaan.

Agensi juga menyatakan bahwa pengacara keluarga, Bu Ji Seok, serta Kwon Young Chan, pengelola kanal YouTube Kwon Young-chan TV, turut dilimpahkan setelah penyelidikan terpisah.

Sementara itu, menurut keterangan agensi, ayah Kim Sae Ron menerima keputusan bahwa perkaranya tidak diteruskan ke kejaksaan.

Kasus ini berkaitan dengan perselisihan yang mencuat pada Maret 2025, ketika keluarga Kim Sae Ron dan kanal YouTube HoverLab menyampaikan tuduhan mengenai hubungan masa lalu Kim Soo Hyun dengan mendiang aktris tersebut.

Kim Soo Hyun mengakui pernah menjalin hubungan dengan Kim Sae Ron, tetapi membantah bahwa hubungan itu dimulai ketika sang aktris masih di bawah umur.

Sejak saat itu, pihak aktor menempuh jalur hukum terhadap sejumlah pihak yang dinilai menyebarkan informasi palsu dan merugikan reputasinya.

GOLDMEDALIST juga menyinggung dugaan penggunaan materi yang dimanipulasi, termasuk percakapan KakaoTalk dan rekaman suara berbasis kecerdasan buatan.

Agensi menyatakan bahwa penyelidikan menemukan masalah pada materi yang digunakan dalam konferensi pers sebelumnya.

Namun, tuduhan terhadap masing-masing pihak tetap perlu dibedakan dari putusan pengadilan; pelimpahan perkara ke kejaksaan merupakan tahap lanjutan proses hukum, bukan dengan sendirinya keputusan bersalah.

Sebelumnya, Kim Se Eui, pengelola HoverLab, telah ditangkap dan didakwa dalam perkara terkait, menurut keterangan yang dikutip media. GOLDMEDALIST menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum atas penyelidikan yang dilakukan.