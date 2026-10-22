Ryu Yi-seo Ceritakan Perjuangan IVF hingga Keguguran

ryu yi seo (x @ Slmw790728)

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari Junjin Shinhwa, dan istrinya, Ryu Yi-seo. Pasangan tersebut mengungkap bahwa kehamilan yang berhasil diperoleh melalui program bayi tabung atau in vitro fertilization (IVF) berakhir dengan keguguran ketika usia kehamilan memasuki tujuh minggu.

Menurut laporan allkpop, Ryu Yi-seo membagikan perjalanan emosional mereka melalui kanal YouTube pribadinya, My Love Ryu Yi-seo.

Dalam video yang diunggah pada 16 Oktober, Ryu Yi-seo memperlihatkan momen ketika dirinya mengetahui kehamilan setelah menjalani transfer embrio.

Pada hari kesembilan setelah prosedur, ia mendapati dua garis pada alat tes kehamilan. Pemeriksaan darah kemudian mengonfirmasi kabar bahagia tersebut, disusul hasil USG yang menunjukkan kantung kehamilan telah terbentuk pada usia lima minggu satu hari.

Meski bahagia, Ryu Yi-seo mengaku berusaha menahan kegembiraannya karena masih khawatir dengan perkembangan kehamilan.

Kekhawatiran itu semakin besar ketika pemeriksaan pada usia tujuh minggu menunjukkan perkembangan janin dan detak jantung yang melambat.

Setelah pemeriksaan lanjutan, pasangan tersebut akhirnya menerima kabar bahwa kehamilan mereka mengalami keguguran pada usia tujuh minggu lima hari.

Ryu Yi-seo mengungkapkan bahwa sejak awal mereka telah menyadari adanya kemungkinan keguguran, sehingga berusaha mempersiapkan diri menghadapi berbagai hasil.

Namun, pengalaman tersebut tetap meninggalkan kesedihan mendalam. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada calon buah hati yang sempat hadir dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan mereka, meskipun hanya untuk waktu singkat.

Dalam video tersebut, Ryu Yi-seo juga tak kuasa menahan air mata ketika membicarakan suaminya.

Ia mengungkapkan rasa terima kasih karena Junjin turut melewati masa sulit selama proses menjalani IVF dan menghadapi kehilangan tersebut.

Junjin sendiri sebelumnya menunjukkan dukungan dengan mendampingi istrinya dan berusaha memberikan ketenangan selama perjalanan mereka untuk memiliki anak.

Ryu Yi-seo menjelaskan bahwa ia memilih membagikan pengalaman tersebut bukan hanya untuk menceritakan keberhasilan kehamilan, melainkan juga untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang menjalani perjuangan serupa.