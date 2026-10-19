Momen Hangat Woozi SEVENTEEN dengan Anak Kecil Curi Perhatian, Fans Sebut Dirinya “Girl Dad”

woozi (x @erin_carrot)

JawaPos.com - Woozi sukses curi perhatian penggemar melalui momen sederhana yang menghangatkan hati di tengah tugas militernya.

Menurut laporan allkpop, Woozi menjadi perbincangan setelah berinteraksi dengan seorang gadis kecil saat menghadiri Chilgok Nakdong River Peace Festival pada 16 Oktober waktu Korea Selatan.

Dalam acara tersebut, Woozi terlihat mengenakan seragam kamuflase militer dan kacamata. Salah satu momen yang paling menarik perhatian terjadi ketika ia berjongkok untuk menyamakan tinggi tubuhnya dengan gadis kecil yang berada di atas panggung.

Ia kemudian berinteraksi dengan ramah sambil tersenyum, menciptakan suasana akrab di tengah berlangsungnya acara.

Video interaksi tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan mengundang beragam reaksi positif. Banyak penggemar memuji sikap Woozi yang dinilai lembut dan penuh perhatian ketika berhadapan dengan anak kecil.

Sebagian CARAT bahkan menjulukinya sebagai “girl dad”, ungkapan yang digunakan penggemar untuk menggambarkan sosok pria yang terlihat hangat dan penyayang terhadap anak perempuan.

Momen tersebut terasa semakin istimewa karena Woozi saat ini sedang menjalani wajib militer. Meski tidak sedang tampil dalam konser bersama SEVENTEEN, kehadirannya di acara publik tetap menarik perhatian penggemar.

Interaksi spontan itu memperlihatkan sisi personal Woozi di luar aktivitasnya sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.

Chilgok Nakdong River Peace Festival sendiri merupakan acara yang diselenggarakan untuk mengenang para prajurit muda yang bertempur dalam Perang Korea.

Suasana peringatan tersebut memberikan makna tersendiri bagi kegiatan yang dihadiri Woozi bersama para peserta dan penampil lainnya.

Momen singkat Woozi bersama gadis kecil itu kembali menunjukkan bagaimana tindakan sederhana dapat meninggalkan kesan mendalam bagi orang lain.