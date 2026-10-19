Rado dan Someday Bangkit Kembali, Penampilan di Happy Together Tembus 14 Juta Views

rado (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Rado bawa kabar menggembirakan bagi penggemar. Menurut laporan allkpop, Rado mengungkapkan bahwa Someday sedang mengerjakan lagu baru ketika tampil dalam episode final program musik Happy Together yang ditayangkan KBS2 pada 16 Oktober 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan saat Someday menjadi penampil terakhir dalam segmen “Final Stage in Hangang” di Yeouido Hangang Park, Seoul.

Rado mengungkapkan bahwa mereka tengah menyiapkan lagu baru untuk Someday. Ia juga mengungkapkan rasa tidak percaya saat melihat banyak kamera mengarah ke panggung, menggambarkan momen tersebut seperti sebuah mimpi.

Someday merupakan grup vokal pria yang debut pada 2009 dengan anggota Rado, Won Taek, dan Jung Se-young. Setelah perjalanan grup tersebut terhenti, Rado lebih dikenal sebagai komposer dan produser musik.

Dalam penampilan sebelumnya di Happy Together, ia juga menceritakan perjuangan Someday ketika masih aktif, termasuk kesulitan finansial yang membuatnya harus bernyanyi di acara pernikahan untuk mendapatkan penghasilan.

Kemunculan Someday di program tersebut menjadi momen penting karena mereka kembali tampil di panggung televisi terestrial setelah 17 tahun sejak debut.

Video penampilan mereka bahkan mengumpulkan lebih dari 14 juta penayangan gabungan melalui kanal YouTube resmi dan media sosial Happy Together, berdasarkan laporan yang dikutip media Korea.

Dalam penampilan final, Someday turut membawakan versi lengkap lagu “Do You Know”, yang dikenal sebagai soundtrack drama Boys Over Flowers, serta “Words I Couldn't Say” milik grup Noel.

Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari penonton dan para panelis, yang memuji harmoni vokal ketiga anggota.

Kabar pengerjaan lagu baru ini membuka harapan bagi penggemar untuk kembali mendengar karya Someday setelah sekian lama.

Meski belum ada informasi mengenai tanggal perilisan maupun rencana promosi, pernyataan Rado menjadi sinyal bahwa grup tersebut tengah mempersiapkan materi musik baru.