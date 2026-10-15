TXT Dukung Kesehatan Mental Remaja Lewat Inisiatif Digital Bersama UNICEF

TXT (x @txtpopbase)

JawaPos.com - TOMORROW X TOGETHER (TXT) tunjukkan kepedulian terhadap generasi muda melalui kolaborasi bersama UNICEF.

Kali ini, TXT mendukung peluncuran layanan chatbot kesehatan mental bernama Guide to My Feelings, yang dirancang untuk membantu remaja mengenali, memahami, dan mengungkapkan perasaan mereka.

Inisiatif ini menjadi langkah baru dalam memperluas kampanye kesehatan mental ke ranah digital agar lebih mudah dijangkau oleh anak muda.

Menurut laporan allkpop, Komite UNICEF Korea mengumumkan peluncuran Guide to My Feelings pada 12 Oktober, bertepatan dengan peringatan satu tahun kampanye Together for Tomorrow.

Layanan tersebut dirancang untuk membantu remaja memahami emosi yang mereka alami sekaligus mendorong mereka mencari bantuan profesional ketika dibutuhkan.

Pengembangan chatbot ini mengacu pada perangkat Helping Adolescents Thrive (HAT) yang disusun UNICEF bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta kerangka kesehatan mental UNICEF.

Melalui layanan ini, pengguna dapat menemukan gambar dan pesan khusus dari para anggota TXT selama mengikuti pengalaman interaktif di chatbot.

Remaja yang menyelesaikan seluruh rangkaian juga berkesempatan memperoleh foto spesial dan konten lain yang menampilkan grup tersebut.

Kehadiran TXT diharapkan dapat membuat pembahasan mengenai kesehatan mental terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari para penggemar muda.

Para anggota TXT mengungkapkan bahwa mereka merasa senang dapat mengajak remaja berbicara tentang kesehatan mental selama setahun terakhir.

Mereka berharap inisiatif tersebut membantu anak muda merefleksikan perasaan dengan lebih jujur dan merasa nyaman untuk meminta pertolongan ketika menghadapi kesulitan.

Pesan ini juga menekankan bahwa setiap orang dapat mengalami masa-masa berat dan tidak harus menghadapinya sendirian.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari kemitraan TXT, agensi BIGHIT MUSIC, dan UNICEF yang telah diumumkan sebelumnya.