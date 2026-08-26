UNICEF: 3,7 Juta Anak Afghanistan Alami Gizi Buruk Akut

Ilustrasi: Dua orang anak berjalan membawa bantuan banjir di Distrik Borka, Provinsi Baghlan, Afghanistan, pada 12 Mei 2024. (Xinhua/Zahir Khan)

JawaPos.com - Sekitar 3,7 juta anak di Afghanistan mengalami wasting atau gizi buruk akut, termasuk sekitar satu juta anak yang mengalami malnutrisi akut berat yang mengancam jiwa mereka, demikian menurut UNICEF, Selasa (25/8).

UNICEF (United Nations Children's Fund) adalah badan atau program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus memberikan bantuan kemanusiaan serta kesejahteraan jangka panjang untuk anak-anak dan ibu di seluruh dunia.

Dilansir dari Antara pada Rabu (26/8), perwakilan UNICEF di Afghanistan Tajudeen Oyewale mengatakan, hampir 40 persen anak yang dirawat di rumah sakit karena gizi buruk disertai komplikasi medis merupakan bayi berusia di bawah enam bulan.

Ia mengatakan anak-anak berusia di bawah dua tahun menyumbang 83 persen dari kasus malnutrisi akut berat. Menurut Oyewale, lebih dari 500.000 anak telah dirawat sejak awal tahun karena gizi buruk sedang berisiko tinggi dan berat.

Jumlah kasus malnutrisi akut berat yang disertai komplikasi medis meningkat sepertiga, dari 6.000 kasus pada Juli 2025 menjadi 8.000 kasus pada Juli 2026, katanya.

“Di sejumlah wilayah Afghanistan bagian selatan, beberapa rumah sakit kini menangani tiga atau empat anak yang mengalami malnutrisi berat untuk setiap tempat tidur yang tersedia,” kata Oyewale.

UNICEF mengatakan separuh anak di Afghanistan hidup dalam kondisi kemiskinan pangan anak yang parah, yang berarti mereka hanya mengonsumsi makanan dari paling banyak dua kelompok pangan setiap hari.