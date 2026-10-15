Lee Young Ji Minta Maaf kepada Penggemar Usai Salah Lirik di GHOST Festival

lee young ji (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Lee Young Ji jadi sorotan setelah secara terbuka meminta maaf kepada penggemar karena beberapa kali salah melafalkan lirik saat tampil di panggung.

Momen tersebut terjadi ketika ia membawakan lagu terbarunya, “ROBOT”, di GHOST Festival 2026. Alih-alih menutupi kesalahan itu, Lee Young Ji justru mengakuinya secara langsung melalui video yang dibagikan di media sosial.

Menurut laporan allkpop, Lee Young Ji tampil di festival bertajuk 2026 GHOST (Gyeonggi Hallyu OST) Festival pada 11 Oktober di Imjingak Peace Nuri Park, Paju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

Saat membawakan “ROBOT”, ia beberapa kali mengalami kesalahan lirik. Setelah pertunjukan berakhir, sebuah video yang direkam penggemar memperlihatkan dirinya menyapa penonton sebelum mengakui kesalahan tersebut.

Lee Young Ji mengatakan bahwa dirinya benar-benar banyak melakukan kesalahan lirik pada hari tersebut. Ia juga menyampaikan permintaan maaf sambil mengungkapkan bahwa kejadian seperti itu biasanya tidak terjadi saat tampil.

Sikap terbukanya mendapat perhatian karena ia memilih menjelaskan situasi tersebut secara langsung kepada penggemar tanpa berusaha menyembunyikan kekeliruannya.

Lee Young Ji juga menceritakan bahwa jadwalnya sedang sangat padat. Ia mengungkapkan baru tiba dari Los Angeles dan harus berangkat menuju Berlin pada hari berikutnya.

Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai rangkaian perjalanan internasional yang sedang dijalaninya setelah menyelesaikan sejumlah aktivitas musik dan konser di luar negeri.

Lagu “ROBOT” sendiri dirilis pada Februari 2026 dan menjadi rilisan baru Lee Young Ji setelah sekitar dua tahun.

Lagu ini juga menjadi bagian dari aktivitas musiknya dalam rangkaian LEE YOUNGJI WORLD TOUR 2.0, yang dimulai melalui konser solo di Olympic Hall, Seoul, pada 7 dan 8 Maret 2026.

Tur tersebut melanjutkan semangat pertunjukan sebelumnya bertajuk All or Nothing dan mencakup sejumlah kota di Asia, Amerika Serikat, serta Eropa.

Setelah penampilannya di GHOST Festival, Lee Young Ji dijadwalkan melanjutkan rangkaian konser Eropa pada 14–18 Oktober 2026, dengan pemberhentian di Berlin, Paris, dan London.

Meski sempat melakukan kesalahan saat tampil, ia tetap menyapa penggemar dengan terbuka dan melanjutkan aktivitas musiknya.