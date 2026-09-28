USPEER Sapa Penggemar Lewat Hanbok hingga Konten Songpyeon di Chuseok 

uspeer (x @uspeer_official)

JawaPos.com – USPEER hadirkan kejutan spesial untuk penggemar dalam rangka merayakan Chuseok 2026.

Menurut laporan allkpop, grup tersebut membagikan video ucapan menggunakan Hanbok serta konten buatan sendiri selama libur Chuseok, sekaligus mengumumkan rencana penampilan busking secara langsung untuk para penggemar.

Dalam video ucapan yang dirilis pada 24 September, para anggota USPEER tampil mengenakan Hanbok dengan warna-warna cerah.

Mereka menyampaikan harapan agar para penggemar yang memiliki nama fandom USPIE dapat menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat dalam suasana hangat dan penuh kebahagiaan.

Kemeriahan berlanjut pada Hari Chuseok, 25 September, melalui konten variety bertajuk YUSPIE's Songpyeon Making.

Dalam video tersebut, para anggota mendapatkan misi unik untuk memilih bahan-bahan berdasarkan menu berbahasa Arab sebelum menggunakannya untuk membuat songpyeon. Mereka bahkan bereksperimen dengan bahan yang tidak biasa seperti selai stroberi dan saus pedas.

Konten tersebut memperlihatkan sisi ceria dan spontan para anggota ketika berusaha menghasilkan songpyeon dengan kreasi masing-masing.

Aktivitas ini juga menjadi kesempatan bagi USPEER untuk menghibur penggemar selama masa liburan.

Sebelumnya, grup tersebut telah meraih lebih dari 3 juta penayangan kumulatif setelah tampil di kanal YouTube Life84 milik Kian84 pada Agustus lalu.

Tak berhenti pada konten digital, USPEER juga akan menyapa penggemar secara langsung melalui penampilan busking bertajuk A Day With US. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2026 di depan pintu utama U-PLEX, Hyundai Department Store Sinchon, Star Plaza.

Penampilan busking ini menjadi kesempatan bagi USPEER untuk berinteraksi lebih dekat dengan USPIE melalui panggung terbuka.