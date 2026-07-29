Jihyo Tulis Pesan Menyentuh untuk ONCE Saat TWICE Bahas Perpanjangan Kontrak

jihyo twice (x @popempirex)
JawaPos.Com - Jihyo TWICE menyampaikan pesan langsung kepada para penggemar di tengah ramainya spekulasi mengenai masa depan grup.
Dilansir dari The Chosun,Jihyo mengunggah tulisan panjang melalui platform komunikasi penggemar Bubble, mengungkapkan perasaannya sekaligus meminta ONCE untuk terus memberikan kepercayaan dan dukungan.
Jihyo mengaku masih merasa berhati-hati setiap kali ingin berkomunikasi dengan penggemar. Ia mengatakan bahwa meski sebenarnya ingin berbincang dengan lebih santai, ada banyak hal yang membuatnya berpikir panjang sebelum menyampaikan sesuatu.
Karena itu, ia memilih untuk menata segala sesuatunya terlebih dahulu agar bisa segera memberikan kabar tanpa membuat ONCE menunggu terlalu lama.
Jihyo juga menegaskan bahwa ia akan mengambil keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Menurutnya, sebagai tokoh utama dalam kehidupannya sendiri, ia ingin membuat pilihan yang bijaksana dan penuh keyakinan.
Di saat yang sama, ia berharap para penggemar tetap mendukung dan mempercayainya seperti yang selalu mereka lakukan selama ini.
Tak hanya itu, Jihyo turut mengungkapkan rasa cintanya kepada TWICE. Ia menegaskan bahwa grup tersebut memiliki tempat yang sangat berharga di hatinya dan berharap ONCE memahami ketulusan perasaannya terhadap para anggota serta perjalanan yang telah mereka bangun bersama selama bertahun-tahun.
Pesan Jihyo muncul di tengah pembahasan perpanjangan kontrak TWICE dengan JYP Entertainment. Belakangan ini, beredar rumor bahwa beberapa anggota, termasuk Sana, Tzuyu, Chaeyoung, dan Jihyo, tengah mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan agensi lain.
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