Kontroversi Sejarah Kakek Buyut Berlanjut, Iklan Ha Young Kembali Ditarik 

JawaPos.com – Ha Young menghadapi dampak dari kontroversi yang berkaitan dengan sejarah kakek buyutnya. Sebuah iklan yang menampilkan Ha Young dilaporkan kembali dibuat privat oleh perusahaan, sehingga menambah panjang daftar kerja sama komersial yang terdampak dalam beberapa pekan terakhir.
Dikutip allkpop, perusahaan elektronik Jepang Panasonic baru-baru ini membuat iklan yang menampilkan Ha Young menjadi privat. Dengan perubahan tersebut, jumlah iklan yang telah dihapus atau dibuat tidak dapat diakses publik sejak kontroversi muncul mencapai tujuh.
Kontroversi bermula setelah Ha Young berbicara mengenai keluarganya dalam sebuah program televisi. Ia menyebut bahwa keluarganya memiliki empat generasi yang bekerja di bidang kedokteran.
Setelah tayangan tersebut, muncul laporan yang mengaitkan kakek buyutnya, Ahn Sang Ho, dengan aktivitas pro-Jepang pada masa pendudukan Jepang di Korea.
Catatan sejarah yang kemudian diberitakan mencantumkan nama Ahn Sang Ho sebagai anggota dewan Daejeong Fellowship Society pada 1916.
Agensi Ha Young sebelumnya sempat menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar, tetapi kemudian mengubah pernyataannya setelah melakukan verifikasi tambahan.
Agensi mengakui adanya catatan sejarah tersebut dan meminta maaf karena memberikan respons awal tanpa melakukan pemeriksaan yang cukup.
Pada 12 Agustus, Ha Young juga menyampaikan permintaan maaf secara tertulis serta mengatakan akan mempelajari sejarah keluarganya dan masa tersebut dengan lebih serius.
Dampak kontroversi kemudian meluas ke berbagai aktivitas komersial. Sebelum Panasonic, sejumlah merek seperti Atid, Samsung Electronics, Naver Plus Store, dan Project M dilaporkan telah membuat materi iklan Ha Young menjadi privat.
Iklan layanan masyarakat dari National Emergency Medical Center juga termasuk dalam daftar tersebut. Selain iklan, tayangan ulang episode Problem Child in House yang menampilkan Ha Young serta konten Young Street juga dibuat privat.
Perubahan juga terjadi pada sejumlah proyek akting Ha Young. Ia dilaporkan memilih meninggalkan produksi musim kedua “The Trauma Code: Heroes on Call”, sementara tim drama “There Is a Win” disebut masih memantau situasi karena Ha Young telah menyelesaikan proses syuting.
Di tengah perkembangan tersebut, kontroversi mengenai sejarah keluarganya terus menjadi perhatian dan berdampak pada berbagai aktivitas Ha Young di industri hiburan.
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Jawa Pos
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