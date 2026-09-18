Tukutz Ambil Alih Kepemimpinan Epik High, Ini 7 Aturan Barunya 

tukutz (x @soompi)

JawaPos.com – Tukutz ambil alih posisi leader Epik High setelah memenangkan Epikase Music Festival. Setelah hasil kompetisi diumumkan, ia membagikan daftar bertajuk “NEW RULES” melalui media sosial.

Alih-alih menghadirkan aturan serius, daftar tersebut justru berisi sederet ketentuan unik yang harus dijalankan Tablo dan Mithra Jin selama Tukutz menjabat sebagai pemimpin grup.

Terdapat tujuh aturan yang dibuat Tukutz. Tablo diwajibkan menangani seluruh wawancara berbahasa Inggris, sementara Mithra Jin harus membawakan makan siang untuk Tukutz ketika mereka memiliki jadwal pada pagi hari.

Anggota lainnya juga harus bergantian menelepon Tukutz setiap pagi untuk membangunkannya. Tak berhenti di situ, mereka diminta mengatakan hal-hal baik tentang Tukutz dalam program Hey Tablo.

Aturan lainnya tak kalah menarik. Tukutz menyatakan bahwa dirinya berhak menentukan makanan yang akan disantap Epik High. Ia juga meminta untuk mendapatkan giliran terakhir ketika menjalani penataan rambut dan makeup.

Aturan terakhir bahkan secara tegas melarang anggota lain merajuk atau memasang ekspresi cemberut. Daftar tersebut ditampilkan bersama foto ketiga member dalam bahasa Korea dan Inggris.

Menurut laporan allkpop, kepemimpinan Tukutz merupakan bagian dari serial YouTube “EPIKASE”, yang menghadirkan ketiga member dengan lagu solo masing-masing.

Mereka kemudian dinilai melalui gabungan penilaian panel ahli, voting publik, performa di tangga musik digital, jumlah penayangan klip live, serta penggunaan audio dalam konten short-form. Tukutz mengumpulkan 82 poin, mengungguli Tablo dengan 78 poin dan Mithra Jin dengan 30 poin.

Kemenangan tersebut membuat Tukutz memegang posisi leader selama enam bulan. Dengan aturan-aturan barunya, periode kepemimpinannya pun langsung diwarnai humor khas dinamika Epik High. Grup yang debut pada 2003 tersebut juga telah mengumumkan rencana tur Amerika Utara untuk 2026.

Aturan yang dibuat Tukutz memperlihatkan sisi santai dari persaingan dalam Epikase Music Festival. Alih-alih menggunakan posisi leader untuk membuat keputusan serius, Tukutz justru memanfaatkannya untuk memberikan “keistimewaan” kepada dirinya sendiri.