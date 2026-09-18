Millie Bobby Brown dan Jake Bongiovi Bagikan Foto Pertama Anak Kedua Melalui Instagram

Jake Bongiovi dan Millie Bobby Brown (Instagram @milliebobbybrown)
JawaPos.com – Millie Bobby Brown dan suaminya, Jake Bongiovi, membagikan foto pertama bayi kedua mereka melalui unggahan bersama di Instagram.
Dilansir dari laman People pada Jum'at (18/9), Dalam unggahan tersebut, pasangan itu menampilkan tangan bayi mereka dan menuliskan keterangan singkat, “Hai si kecil!”
Sebelumnya, sebuah informasi mengatakan bahwa Brown dan Bongiovi menyambut anak kedua mereka melalui proses adopsi.
Kabar tersebut menjadi sorotan setelah Brown sebelumnya memberikan gambaran mengenai kehidupan keluarganya yang semakin bertambah melalui unggahan Instagram pada 7 September.
Dalam video tersebut, Brown terlihat menggendong putrinya, sementara Bongiovi membawa bayi menggunakan gendongan saat mereka berjalan-jalan di kawasan Dolomites, Italia. Wajah anggota keluarga baru mereka tidak terlihat jelas karena tertutup selama perjalanan tersebut.
Brown dan Bongiovi sebelumnya mengumumkan kelahiran anak pertama mereka melalui adopsi pada Agustus 2025, beberapa waktu setelah menikah pada 2024.
Aktris Stranger Things itu juga pernah mengungkapkan keinginannya untuk mengadopsi anak dan menyebut adopsi sebagai bagian dari impian masa kecilnya.
Hingga unggahan terbaru tersebut, perwakilan Brown dan Bongiovi belum memberikan keterangan publik mengenai identitas maupun detail lebih lanjut tentang bayi kedua mereka.
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Jawa Pos
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