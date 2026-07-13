Usai Tinggalkan UAA, Song Hye Kyo Bersiap Bernaung di Agensi Baru

JawaPos.com – Song Hye Kyo tengah mempersiapkan langkah baru untuk perjalanan kariernya. Dilansir dari The Chosun Setelah mengakhiri kontrak eksklusif selama 14 tahun bersama UAA, Song Hye Kyo dikabarkan akan bernaung di agensi baru yang dibangun oleh sosok yang telah lama dikenalnya.

Keputusan tersebut didasari hubungan saling percaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun, terutama saat sang aktris menjalani berbagai aktivitas di luar negeri. Meski demikian, pihak terkait memilih belum mengungkap detail lebih lanjut mengenai kerja sama tersebut.

Sebelumnya, Song Hye Kyo dikabarkan akan bergabung dengan perusahaan hiburan yang didirikan oleh Shin Jae Ho, mantan CEO AAP.

Keduanya diketahui telah membangun hubungan profesional sejak masa aktivitas Song Hye Kyo di Tiongkok. Kedekatan itu disebut menjadi salah satu alasan yang memperkuat peluang kolaborasi mereka.

Nama Shin Jae Ho juga menarik perhatian karena memiliki hubungan panjang dengan Song Hye Kyo melalui sang istri, seorang penata gaya yang telah bekerja bersama aktris tersebut selama lebih dari dua dekade.

Hubungan yang telah terjalin lama ini dinilai menjadi fondasi kuat bagi langkah baru Song Hye Kyo di industri hiburan.

Saat kontrak berakhir bulan lalu, kedua belah pihak menyampaikan dukungan untuk perjalanan masing-masing. Sang aktris juga mengunggah pesan penuh rasa syukur di media sosial, termasuk ucapan terima kasih khusus kepada CEO UAA, Park Hyun Jung, yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun.