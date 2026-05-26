Yoo Jae Suk Kepincut HyoRiSoo, Kolaborasi OST Akan Segera Terjadi?

JawaPos.com - Baru-baru ini Yoo Jae Suk kembali menarik perhatian publik dengan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan HyoRiSoo. Hal ini ia sampaikan melalui program variety Hangout with Yoo.

HyoRiSoo sendiri merupakan unit baru yang terdiri dari Hyoyeon, Yuri dan Sooyoung. Belakangan ini, trio tersebut viral di media sosial berkat chemistry lucu dan interaksi natural mereka di berbagai program hiburan.

Dalam episode terbaru Hangout with Yo, MC Nasional Korea Selatan itu melakukan panggilan telepon dadakan untuk mencari penyanyi yang cocok untuk lagu OST drama pendek buatannya yang berjudul I Decided to Take Back My Woman That My Younger Brother Stole.

Drama pendek itu ternyata sukses besar dan telah melampaui 1,3 juta penayangan. Tidak hanya alur ceritanya yang viral, lagu-lagu OST di dalamnya juga ikut menjadi bahan pembicaraan netizen Korea. Salah satu lagu yang paling menarik perhatian adalah Starry Night.

Banyak penonton meminta agar lagu itu benar-benar dirilis secara resmi dengan penyanyi profesional.

Yoo Jae Suk lalu mengungkap bahwa ia langsung terpikir HyoRiSoo sebagai kandidat paling cocok.

"Bagaimana kalau HyoRiSoo yang menyanyikannya? Mereka adalah teman yang ingin sekali saya ajak bekerja sama," ucapnya dikutip dari Naver.

Namun, ia juga sempat bercanda mengenai siapa yang akan mengambil posisi vokal utama di grup tersebut. Candaan itu sukses membuat suasana syuting menjadi semakin ramai.

Di tengah acara, Jae Suk kemudian menelepon Yuri secara langsung. Ia menjelaskan tentang proyek OST tersebut dan menawarkan kemungkinan kolaborasi bersama HyoRiSoo.