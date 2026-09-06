Hampir 20 Tahun Bersama, Kim Heechul Ucapkan Selamat Tinggal untuk Heebum 

kim heechul dan heebum (chosun)

JawaPos.com – Heechul Super Junior tengah berduka setelah kehilangan kucing kesayangannya, Heebum. Pada 4 September, Heechul menyampaikan kabar tersebut melalui media sosial dan mengungkapkan bahwa sahabat berbulu yang telah menemaninya selama hampir dua dekade itu telah pergi untuk selamanya.

Heebum diketahui lahir pada 2006, bertepatan dengan masa awal perjalanan Heechul bersama Super Junior. Selama bertahun-tahun, Heebum bukan hanya menjadi hewan peliharaan, tetapi juga bagian penting dari kehidupan pribadi sang idol. Heechul memperkirakan Heebum telah mencapai usia sekitar 20 hingga 21 tahun.

Kepergian Heebum membuat Heechul kesulitan mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku tidak benar-benar tahu bagaimana harus menghadapi kesedihan dan kekosongan setelah kehilangan anggota keluarga yang telah begitu lama bersamanya.

Meski demikian, orang-orang di sekitarnya menyampaikan bahwa Heebum telah menjalani kehidupan yang panjang dan sehat.

Dilansir OSEN, Heechul awalnya mempertimbangkan untuk tidak mengumumkan kabar duka tersebut kepada publik. Namun, ia merasa Heebum juga tumbuh bersama para penggemar yang telah mengikuti perjalanan Super Junior sejak dulu.

Karena alasan itulah, Heechul akhirnya memilih untuk berbagi perpisahan tersebut dengan para penggemarnya.

Bagi para penggemar, Heebum bukanlah sosok asing. Kucing tersebut telah muncul dalam berbagai kenangan Heechul selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari perjalanan panjang sang idol. Bahkan ketika Heebum semakin tua, Heechul tetap berusaha menjaga kenyamanan dan kesehatannya.

Setelah hampir 20 tahun bersama, Heechul harus mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat kecil yang telah hadir dalam begitu banyak fase kehidupannya.