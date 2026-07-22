Lee Teuk dan Kim Heechul Gagal Lewati Pintu SM Entertainment, Sidik Jari Tak Terbaca

JawaPos.com – Momen tak terduga dialami dua member Super Junior, Lee Teuk dan Kim Heechul, saat berada di gedung SM Entertainment.

Keduanya mengalami kegagalan autentikasi sidik jari ketika hendak mengakses area di dalam gedung, sehingga memicu gelak tawa para penggemar di media sosial.

Dilansir dari soompi, kejadian tersebut terjadi ketika fingerprint tidak dapat mengenali sidik jari keduanya.

Meski situasinya sempat membuat mereka kebingungan, kejadian itu justru berubah menjadi momen menghibur yang langsung menarik perhatian para penggemar.

Reaksi lucu Lee Teuk dan Kim Heechul terhadap kegagalan sistem turut menjadi sorotan. Banyak penggemar menganggap insiden tersebut sebagai bukti bahwa teknologi pun bisa mengalami kesalahan, bahkan terhadap artis yang telah lama menjadi bagian dari SM Entertainment.

Kisah tersebut menyebar luas di berbagai komunitas penggemar K-pop. Banyak warganet meninggalkan komentar jenaka dan menyebut kedua anggota Super Junior itu "ditolak" oleh kantor agensi mereka sendiri, meski hanya karena gangguan pada sistem pemindai sidik jari.

Super Junior sendiri dikenal sering membagikan momen keseharian yang mengundang tawa.

Kejadian kecil di kantor SM Entertainment ini kembali memperlihatkan chemistry para member yang santai dan penuh humor, sehingga berhasil menghibur ELF, sebutan untuk penggemar Super Junior.

Meski hanya insiden sederhana, kisah Lee Teuk dan Kim Heechul kembali menjadi bukti bahwa aktivitas sehari-hari para idol pun kerap menjadi perhatian publik.