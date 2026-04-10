Gabung Acara Baru Bersama Lee Hyori, Kim Heechul Buka Suara Soal Mundur dari Knowing Brother

JawaPos.com - Kim Heechul memberikan klarifikasi terkait keputusannya meninggalkan sementara variety show populer Knowing Bros dan bergabung dengan acara baru, Love War.

Dalam konferensi pers Love War yang digelar pada 23 Juni 2026, Heechul mengakui bahwa keputusannya akan menuai kritik dari publik.

Sebelumnya, saat kabar vakumnya dari Knowing Bros muncul pada Mei lalu. Banyak yang menduga kondisi kesehatannya menjadi penyebab utama.

Namun Heechul menjelaskan bahwa dirinya hanya membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisiknya setelah menjalani jadwal yang sangat padat sebagaimana dilansir dari Newsen.

Menurutnya, jadwal syuting Knowing Brother yang dilakukan setiap Kamis sering berbenturan dengan aktivitas luar negeri.

Situasi itu membuatnya harus menjalani perjalanan panjang sebelum kembali syuting dan terkadang menjalani syuting beberapa segmen sekaligus dalam satu hari.

Heechul mengaku mulai menyadari bahwa ia tidak bisa berkonsentrasi penuh saat tampil di acara tersebut.

Ia merasa tidak mampu menunjukkan performa terbaik kepada penonton maupun para tamu yang hadir.

Sebelum mengambil keputusan, ia mengaku telah berdiskusi dengan Seo Jang Hoon, yang merupakan rekan dekatnya di Knowing Brother.