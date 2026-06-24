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Leni Setya Wati
Kamis, 25 Juni 2026 | 01.35 WIB

Kim Heechul Super Junior, Lee Hyori, dan Seo Jang Hoon Bersatu dalam Reality Show Baru “Love War”

Ilustrasi photo dari pinterest

 

 
 
JawaPos.com - Industri hiburan Korea Selatan kembali menghadirkan tontonan segar yang siap mencuri perhatian penonton.
 
JTBC resmi memperkenalkan reality show terbaru bertajuk Love War, yang menggandeng tiga nama besar sebagai pemandu acara, yakni Kim Heechul dari Super Junior, Lee Hyori, dan Seo Jang Hoon.
 
Perpaduan karakter unik dari ketiganya langsung memunculkan ekspektasi tinggi terhadap program tersebut.
 
Love War hadir dengan konsep yang berbeda dari reality show percintaan pada umumnya.
 
Program ini akan mempertemukan pasangan-pasangan yang tengah berada di persimpangan hubungan, menghadapi konflik yang berpotensi mengakhiri kisah cinta mereka.
 
Melalui berbagai sesi diskusi dan pengakuan emosional, para peserta akan berusaha menemukan jawaban atas masalah yang mereka hadapi.
 
Lee Hyori dipercaya menjadi salah satu sosok utama yang akan memberikan pandangan dari sisi emosional dan pengalaman hidup.
 
Dikenal sebagai figur yang jujur dan berani menyampaikan pendapat, pelantun lagu-lagu hits tersebut diperkirakan akan menghadirkan nasihat yang tajam namun penuh empati bagi para peserta.
 
Di sisi lain, Seo Jang Hoon akan membawa pendekatan yang lebih logis dan realistis. Pengalamannya sebagai panelis dalam berbagai program konsultasi membuatnya memiliki kemampuan membaca situasi secara objektif.
 
Komentarnya yang lugas kerap menjadi penyeimbang dalam pembahasan isu-isu sensitif, termasuk persoalan hubungan asmara.
 
Sementara itu, Kim Heechul siap menambah warna melalui kepribadiannya yang santai dan penuh humor.
 
Member Super Junior tersebut dikenal mampu mencairkan suasana sekaligus menyampaikan pendapat yang menghibur.
 
Kehadirannya diyakini akan membuat diskusi yang berat terasa lebih ringan dan mudah dinikmati penonton.
 
Yang membuat Love War semakin menarik adalah kombinasi chemistry antara ketiga pembawa acaranya.
 
Lee Hyori dengan intuisi emosionalnya, Seo Jang Hoon dengan analisis tajamnya, serta Kim Heechul dengan spontanitas khasnya diprediksi akan menciptakan dinamika yang sulit ditemukan dalam program serupa.
 
Teaser yang telah dirilis JTBC juga memperlihatkan interaksi seru antara ketiganya.
 
Mulai dari perdebatan lucu hingga momen-momen reflektif saat mendengarkan kisah para peserta, semuanya berhasil memancing rasa penasaran publik menjelang penayangan perdana acara tersebut.
 
Dengan konsep yang mengangkat realitas hubungan modern dan didukung jajaran MC berpengalaman, Love War berpotensi menjadi salah satu reality show Korea yang paling banyak dibicarakan tahun ini.
 
Penonton pun menantikan bagaimana Kim Heechul, Lee Hyori, dan Seo Jang Hoon akan membantu para peserta menghadapi pertarungan terbesar dalam hubungan mereka: mempertahankan cinta atau memilih berpisah.
 
 
*** 

Editor: Novia Tri Astuti
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