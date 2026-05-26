Ji Ye Eun Bongkar Nama Panggilan Sayang Untuk Vata, Reaksi Byun Woo Seok Jadi Sorotan!

Byun Woo Seok, Lee Kwang Soo dan Ji Ye Eun di variety Jae Seok B&B Rules!. (Jae Seok B&B Rules!.)

JawaPos com - Ji Ye Eun kembali mencuri perhatian publik lewat penampilannya di variety Jae Seok B&B Rules!.

Aktris dan entertainer tersebut tampil bersama Byun Woo Seok, Lee Kwang Soo dan Lee Jae Suk.

Di tengah percakapan santai, Ye Eun tiba-tiba memuji Woo Seok dengan mengatakan bahwa sang aktor sangat baik dan ia sangat menyukainya.

"Oppa kau sangat baik. Aku sangat menyukaimu," ucap kekasih Vata.

Mendengar komentar itu membuat sang aktor terlihat bingung dan berceletuk "Kenapa kau tiba-tiba bertingkah seperti ini?"

Melihat situasi tersebut, Jae Suk langsung menyebut nama Vata yang diketahui merupakan pacar Ye Eun. Ia bercanda menanyakan apakah Vata tidak lebih baik dibanding Woo Seok.

Kemudian, Jae Suk lalu bertanya apakah ia memiliki nama panggilan khusus untuk sang kekasih.

Tanpa ragu, Ji Ye Eun menjawab bahwa ia memanggil Bata dengan sebutan puppy atau anjing kecil sambil menepuk bahu keduanya karena tersipu.

Jawaban itu langsung membuat suasana mendadak hening selama beberapa detik. Ekspresi Byun Woo Seok dan Lee Kwang Soo yang tiba-tiba tersenyum kaku dan bombastis side eye sukses mengundang tawa seluruh kru di lokasi syuting.

Sementara itu, episode lengkap Pinggyego yang menampilkan Ji Ye Eun, Byun Woo Seok dan Lee Kwang Soo dijadwalkan tayang di Netflix Jae Seok B&B Rules! pada 30 Mei pukul 9 pagi waktu Korea.